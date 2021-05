La solidarité face à la montée des cas de COVID-19 dans Avignon

Dans la municipalité de Saint-François-d’Assise, la Coopérative d’alimentation et de développement livre, depuis lundi dernier, les commandes de nourriture aux familles en isolement.

La petite épicerie peut compter sur l’aide de bénévoles pour assurer ce service dans les communautés avoisinantes.

C’est pour permettre aux personnes confinées de respecter les consignes et de rendre service en même temps. C’est sûr qu’on tient à ce que cette épidémie-là se fasse dans le bon ordre et les bonnes pratiques , explique la présidente de la coopérative, Jeannine Gallant.

Jeannine Gallant estime que la livraison permet d'assurer le respect des mesures d'isolement pour les familles touchées par la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Le même type d’initiative a été mise en place au Central resto-pub de Saint-François-d’Assise. Le propriétaire, Sébastien Poirier, a rapidement réagi en voyant la montée des cas.

Ayant été en quarantaine trois fois l’été dernier, je comprenais ce que les familles vivaient. Je me suis demandé comment on pouvait aider les familles du coin et c’est en amenant la cantine chez eux , explique M. Poirier.

Le Central resto-pub occupe les locaux de l'ancienne Cantine La Popote de Saint-François-d'Assise depuis novembre 2020. Photo : Radio-Canada

Au total, une dizaine de familles ont profité du service offert par le restaurant.

Le dépistage se poursuit

La MRC d'Avignon connaît une hausse marquée des infections à la COVID-19. Depuis lundi dernier, 37 cas y ont été recensés.

Des éclosions sont aussi en cours dans deux établissements scolaires, soit à l'école primaire du Plateau de Saint-François-d'Assise et à l'école des Deux-Rivières de Matapédia.

Une roulotte aménagée depuis mercredi, au CLSC Malauze de Matapédia, va poursuivre les tests de dépistage au courant de la fin de semaine.

Selon la santé publique, d’autres cas pourraient s’ajouter au cours des prochains jours.

Avec les informations de Roxanne Langlois