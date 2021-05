Réouverture des terrasses au Québec : des restaurateurs en manque de main-d'oeuvre

Dans moins d'une semaine, les terrasses extérieures des restaurants pourront à nouveau accueillir des clients. Le gouvernement Legault, qui a autorisé que soit levé le couvre-feu cette même journée, permet une réouverture progressive dans les zones rouges, orange et jaune – à quelques exceptions près.

Trois jours plus tard, le 31 mai, quand les régions rouges basculeront à l'orange, les restaurants pourront ouvrir leurs salles à manger.

À l'annonce de ce calendrier de déconfinement, mardi dernier, les restaurateurs ont alors eu 10 jours devant eux afin de préparer la reprise de leurs activités. Fermés depuis des mois, certains établissements ont entamé une course à l'aménagement – et au recrutement.

Dès l'annonce du gouvernement, le téléphone a commencé à sonner au Café Cherrier, raconte sa gérante, Binidza Cruz; des clients souhaitaient déjà réserver leur table en vue du 28 mai.

Si la terrasse du Café Cherrier est prête, encore faut-il que des employés soient prêts pour assurer le service. Or, ceux-ci manquent à l'appel.

On a eu des employés qui, à ce moment-là, ont pris la décision de ne pas revenir travailler en restauration , explique Mme Cruz.

Fuyant un milieu « incertain », ces employés ont décidé de se tourner vers « des métiers plus stables », poursuit-elle.

La gérante du Café Cherrier, Binidza Cruz, est toujours à la recherche de nouveaux employés. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche du côté du restaurant La Grand-Mère Poule, qui est toujours à la recherche d'une quinzaine d'employés. Sébastien Abrieu, copropriétaire de l'établissement situé dans Rosemont–La-Petite-Patrie, estime qu'il lui sera impossible d'assurer la réouverture pour tous les jours de la semaine.

On est en train de faire […] de la grande séduction pour garder nos employés, la petite séduction pour attirer de plus en plus d'employés. Une citation de :Sébastien Abrieu, copropriétaire de La Grand-Mère Poule

Depuis le début de la pandémie, le milieu de la restauration a dû s'adapter, notamment en misant sur la commande pour emporter. Les employés ont été nombreux à être congédiés, faute de travail en salle à manger.

Malgré ces mises à pied massives, on dirait que ça n'a pas éradiqué nécessairement la rareté de la main d'oeuvre , constate François Pageau, professeur de gestion en restauration à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ).

Loin d'être surpris par cet exode, M. Pageau rappelle que la pénurie de main-d'oeuvre existait avant la pandémie . Déjà, lors de la première vague au printemps 2020, 37 % des gens prévoyaient de quitter l'industrie de la restauration s'ils venaient à perdre leur emploi, signale-t-il.

La pandémie a en effet mis en relief les faiblesses d'un milieu à l'écosystème déjà « fragile », selon le chef propriétaire du Toqué!, Normand Laprise, qui s'est joint vendredi à d'autres chefs pour demander le soutien financier du gouvernement Legault.

Avant même l'annonce du gouvernement, des restaurants ont commencé à installer leur terrasse. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le défi en est non seulement un de recrutement, mais aussi d'organisation, résume de son côté la directrice générale de l' ITHQInstitut de tourisme et d'hôtellerie du Québec , Liza Frulla. Il faut qu’on ouvre, mais qu’on reste ouvert. Il ne faut plus jouer au yo-yo , a-t-elle dit au micro du 15-18.

Les établissements devront naturellement s'assurer de faire respecter les consignes sanitaires, notamment en limitant le nombre de personnes admises pour maintenir la distanciation.

Et si certains ont la chance d'avoir une terrasse, d'autres devront obtenir les permis pour en installer une de façon temporaire. C'est notamment le cas de restaurateurs qui se trouvent sur l'avenue du Mont-Royal.

Cette artère sera piétonnière du boulevard Saint-Laurent à la rue Fullum, du 20 juin au 15 septembre. À un mois du début des activités, peu de terrasses ont été érigées sur la populaire avenue.

Avec des informations de Sébastien Desrosiers et de Julie Émond