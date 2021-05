La Fédération des chambres de commerce du Québec remet un prix à Hélène Paradis

La directrice générale Hélène Paradis s’est vu décerner hier soir le prix Jean-Paul Létourneau dans la catégorie Leadership pour son implication dans sa communauté et dans l’ensemble du réseau des chambres de commerce.

Hélène Paradis affirme avoir été très touchée par cette reconnaissance surtout que cette année couronne ses 10 années à la tête de cette organisation.

Pour Hélène Paradis, le prix est aussi celui des employés et des membres.

Les dernières années le leadership qu'on a exercé sur le territoire avec les gens a fait vraiment la différence. Il y a eu tellement de projets qui se sont faits, l'avènement du comité jeunesse, le déménagement de nos locaux, la nouvelle image. On a fait faire un virement assez radical à la chambre , dit-elle.

Elle allait très bien, mais on voulait l'amener un peu plus haut, un peu plus loin. On a aussi fait toute une différence la dernière année avec la pandémie. On a travaillé pour une campagne ¬On est toujours là avec la ville de Val-d'Or, l'ensemble des médias du territoire , ajoute la responsable.

Hélène Paradis était en compétition avec 6 autres candidats à travers la province.