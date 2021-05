Musique : trois groupes émergents à surveiller en Acadie

À peine sortis de l’école, de jeunes groupes se démarquent sur la scène musicale en Acadie. Rencontre avec les musiciens d’Ananas, Moyenne Rig et Track of Rock. Trois groupes acadiens à surveiller.

Track of Rock

Les rockeurs de Shippagan, Track of Rock, se sont rencontrés en jouant au hockey, mais c’est la passion pour la musique qui a soudé cette équipe, lauréate du concours Accros de la chanson 2018.

Depuis, ils ont lancé un premier album autofinancé.

Pas mal tout l’argent quand on faisait des spectacles, on mettait cela dans le compte de banque Track of Rock, et quand c’était le temps de payer le studio, payer le graphiste, on prenait ça du compte , raconte le guitariste de Track of Rock, Adam Blanchard.

Le groupe de musique Track of Rock. Photo : Radio-Canada

Le groupe prépare un deuxième album, inspiré par les histoires de leur région.

Les paroles sont des sujets pas mal acadiens typiques. On parle d’assurance-emploi et de pêche , ajoute Adam Blanchard

Le guitariste de Track of Rock, Adam Blanchard, indique qu’il existe plusieurs groupes rock anglophones, mais peu de groupes rock acadiens français.

Après leurs études, les membres de la formation rêvent de vivre de leur musique.

Ananas

Accros de la chanson a aussi été un tremplin pour le groupe Ananas, qui a remporté le concours en 2019.

Après Accros, on a commencé à jouer plusieurs spectacles. On a fait la Francofête, on a eu une vitrin e, affirme le guitariste, trompettiste et saxophoniste d’Ananas, Ayden Hutchinson.

L’été dernier, le groupe de la région chaleur a lancé le EP Fausse réalité .

Le groupe de musique Ananas. Photo : Radio-Canada

On s’est donné une règle dans le EP: c’était de pas s’identifier à un style en tant que tel on a des tounes plus rock progressif plus funk ou country , dit le guitariste et chanteur d’Ananas, Samuel Mallais.

Le groupe peine à croire que leur musique est maintenant diffusée à la radio. Je ne pensais jamais que ça allait arriver , affirme Ayden Hutchinson. On est jeune pareil !

Ananas est finaliste au Gala de la chanson de Caraquet cette année, tout comme son chanteur, Samuel Mallais.

Moyenne Rig

Moyenne Rig est un groupe de musique bluegrass acadien de la région de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

Nous autres, le père à Noah, il nous aide pas mal a écrire les chansons, il fait la musique et les mots pis c’est nous autres qui jouons ! , indique le guitariste de Moyenne Rig, Martin Bourque.

La pandémie a permis au groupe de participer à plusieurs événements virtuels, comme le Bingo avec Johanne, et le festival bluegrass d’Évangéline à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le groupe de musique Moyenne Rig. Photo : Radio-Canada

Quand le COVID est arrivé, on a commencé à faire des Lives vidéos sur Facebook et après ça on a juste commencé à être de plus en plus populaire , dit le mandoliniste de Moyenne Rig, Jeremy Richard.

Les musiciens de huitième année comptent des milliers d’abonnés sur leur page Facebook, et leur chanson passe maintenant à la radio.

C’était vraiment excitant parce que j’écoute cette station-là depuis que je suis vraiment jeune. Là d’entendre moi dessus, c’était vraiment différent ! , ajoute Jeremy Richard.

Ça a été sur le palmarès. C’était excitant ! , ajoute le joueur de banjo de Moyenne Rig, Noah Ouellette.

Moyenne Rig, Ananas et Track of Rock prévoient monter sur scène à quelques reprises cet été.

D’après le reportage de Camille Bourdeau