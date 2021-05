Les policiers plus présents sur les routes cette fin de semaine

Les policiers seront d'ailleurs présents pour sensibiliser les usagers de la route à l’importance d’adopter une conduite sécuritaire lors de leurs déplacements.

Avec le grand achalandage sur les routes, les policiers cibleront dans leurs interventions les comportements à risque ou les actions qui contribuent aux accidents.

C'est sûr que les policiers vont être présents et vont faire plusieurs opérations qui visent principalement les comportements à risque lors des collisions mortelles ou avec blessés graves. On parle de la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues ou une combinaison des deux , explique la porte-parole de la SQ Nancy Fournier.

La SQ qui appelle aussi au respect des mesures en place concernant les déplacements entre les régions de niveaux d'alerte différents.