Les pratiques de la GRC dénoncées après l’arrestation de 26 environnementalistes

Des manifestants du groupe Rainforest Flying Squad bloquent des routes forestières dans le secteur depuis le mois d’août 2020 afin d’empêcher la coupe de forêts anciennes, devenues rares. Une injonction a été accordée à la compagnie forestière Teal-Jones en avril afin qu’ils retirent les barrages et laissent passer la machinerie.

La GRCGendarmerie royale du Canada a commencé à faire respecter l’injonction mardi. Ce faisant, elle a établi des barrages routiers et une zone d’exclusion autour du campement de la vallée Caycuse.

[L]es actions de la GRCGendarmerie royale du Canada ont une portée excessive et constituent un exercice incohérent, arbitraire et illégal de leur pouvoir discrétionnaire d’empêcher les membres du public, y compris les observateurs légaux et les médias, d’accéder à la zone et de surveiller les activités de la police , peut-on lire dans une lettre ouverte  (Nouvelle fenêtre) de la BCCLAAssociation des libertés civiles de la Colombie-Britannique adressée au procureur général de la province, Mike Farnworth, et à la commissaire de la GRCGendarmerie royale du Canada Brenda Lucki.

L’Association canadienne des journalistes a également dénoncé ces tactiques dans un communiqué  (Nouvelle fenêtre) mardi. Nous sommes profondément troublés d'apprendre [...] que cette zone d'exclusion bloque une voie d'accès d'urgence de la Première Nation Ditidaht , ajoute la BCCLAAssociation des libertés civiles de la Colombie-Britannique .

Une manifestation en soutien aux activistes a eu lieu jeudi à Victoria. Vendredi, une centaine de personnes se sont rassemblées sur les marches du palais de justice provinciale dans le centre-ville de Vancouver pour les appuyer.

Karishma Porwal, l’une des organisatrices du mouvement Old-Growth Vancity, mis sur pied par solidarité avec les activistes du Rainforest Flying Squad, était présente à la manifestation vendredi.

Notre premier ministre John Horgan a été élu sur sa promesse de protéger les forêts anciennes , rappelle la jeune femme. Nous le pressons d'agir en conséquence.

Avec des informations de Sarah Xenos et d’Alexandre Lepoutre