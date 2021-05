Les traces indélébiles de la COVID-19

La Baieriveraine croit qu’elle a attrapé la COVID-19 auprès de sa belle-mère de 94 ans, dont elle était la proche aidante. La nonagénaire était asymptomatique.

Danielle Gagné a reçu un test positif le 3 novembre et s’est isolée avec son conjoint. Quelques jours plus tard, elle s’est réveillée en panique au beau milieu de la nuit.

J'étais dans mon lit et je n'avais plus d'air qui rentrait. Je n'étais plus capable de respirer , témoigne Danielle Gagné. Elle a été transportée à l’hôpital de Chicoutimi où elle a tout de suite été admise dans la zone chaude des soins intensifs.

Je faisais 40 de fièvre. La température a duré plus d’une semaine. On me donnait trois antibiotiques et ils ne savaient plus trop quoi faire , raconte Danielle Gagné. Elle relate son passage sur un lit réfrigéré en raison de la gravité de son état.

Danielle Gagné a passé trois semaines dans un coma artificiel et a été placée sous respirateur. Pendant son séjour à l’hôpital, elle a fait une crise cardiaque. Cinq jours se sont écoulés avant son réveil.

Confuse, elle s’est retrouvée avec des photos de ses enfants et de ses petits-enfants sous le nez.

Les larmes montaient et je disais : "Non, je ne suis pas capable". Et là, j'étais inquiète. Je me disais : "Je suis sénile je ne suis pas capable de reconnaître mes enfants ", dit-elle, bouleversée. Elle les a enfin reconnus deux jours plus tard.

Après un mois et demi à l’hôpital de Chicoutimi, Danielle Gagné a dû réapprendre à parler, à manger et à marcher.

Des séquelles respiratoires, de la grande fatigue. Je fais de la physio, de l'ergo [...] , raconte celle qui tente de recouvrer la santé. Du même souffle, elle incite les usagers du réseau de la santé à faire preuve de compassion et de patience à l’égard du personnel, confronté à d’énormes défis.

Une épreuve pour la famille

Michel Gagné, conjoint de Danielle, a lui aussi contracté la COVID-19, mais il a eu beaucoup plus de chance que sa tendre moitié. Des frissons, à peine. Il a néanmoins vécu de longues heures d’angoisse en raison de l’état précaire de sa partenaire de vie. Les familles des personnes hospitalisées en zone chaude ne peuvent pas visiter leurs proches.

Il a finalement pu la revoir le 4 décembre, pour une heure de visite

Passer une heure avec elle, même si je n’entendais pas ce qu’elle disait, c’était vraiment extraordinaire , a partagé Michel Gagné, qui occupe aujourd’hui le rôle de proche aidant, un autre dommage collatéral de la COVID-19.

L’importance du vaccin

Danielle Gagné affirme qu’elle n’aurait pas pu faire les choses autrement. Elle venait en aide à sa belle-mère et a suivi les règles à la lettre. Son ancienne vie est maintenant un vague souvenir du passé.

Sa fille de 25 ans, Anne-Sophie, vient maintenant l’aider pour les repas et les tâches ménagères. Elle témoigne des effets dévastateurs que peut avoir la COVID-19 sur la victime et sur tout l'entourage.

Il y a des personnes qui en meurent, il y a des gens qui n’ont rien. C'est vraiment un coup de dé et on ne souhaite pas ça à personne. Une citation de :Anne-Sophie, fille de Danielle Gagné

Danielle Gagné est déterminée à retrouver son autonomie et à s’impliquer auprès d’une œuvre caritative qui lui est chère. Elle est convaincue, avec l'aide de ses proches, qu'elle aura le dernier mot.

D'après le reportage de Claude Bouchard