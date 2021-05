Julien Clerc sort Terrien, un nouvel album ancré dans les enjeux sociaux actuels

Je n’écris que la musique, je vais là où les auteurs m’emmènent. Tous, hommes ou femmes, des plus jeunes aux plus âgés, ont eu cette envie de me faire chanter des choses plus sociétales qu’à l’habitude.

Les auteurs vivent de l’air du temps. Leur inspiration est toujours marquée par le monde dans lequel ils vivent , a expliqué Julien Clerc, en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

Et ce monde est traversé par une petite révolution sociétale selon lui. Il y a une espèce de prise de conscience générale qu’il faut vraiment faire quelque chose si on veut que cette planète continue d’être aussi belle.

Et il y a une libération de la parole des femmes. Elles entrent en résistance , a ajouté celui qui pense qu’il va falloir que le regard des hommes sur les femmes change.

Des mélodies guidées par la langue française

Julien Clerc compose des mélodies à partir des textes de ses auteurs et autrices. Plus le temps passe et plus mettre des textes en musique m’amuse , confie celui qui se qualifie de chanteur très français .

C’est la langue et l’intériorité de la langue qui me guide dans mes compositions musicales. Je serais bien incapable de composer à parti de la langue anglaise , précise celui dont l’anglais s’est pourtant amélioré au cours des cinq années qu’il a vécu en Angleterre, où il a déménagé en 2015 avec sa femme et son fils.

Le bonheur de venir au Québec

Une traversée de la Manche qui a été déclenchée, à l’époque, par une envie de vivre autre chose. L’Angleterre, c’est à la fois très proche et très loin. [...] Deux heures de train [entre Paris et Londres] et on se retrouve dans un monde très différent.

Amoureux du Québec, Julien Clerc prévoit de venir y faire une tournée pour interpréter les chansons de Terrien. Je viens toujours vers vous avec un grand bonheur. Ces longs trajets dans la province [effectués lors de mes tournées précédentes] restent des souvenirs très forts pour moi.

Avec les informations de Catherine Richer