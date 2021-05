Une Première Nation de la C.-B. demande le retrait des ondes de l'émission Jade Fever

Jade Fever échoue à démontrer quelque considération que ce soit pour les impacts sur les droits des Tahltans , peut-on lire dans un communiqué émis mardi par le gouvernement central de la Première Nation. L’émission suit un groupe de mineurs de jade dont les opérations ont cours en territoire Tahltan.

Dans sa forme actuelle, cette industrie n’a pas sa place sur le territoire des Tahltan ni en Colombie-Britannique , soutient Chad Norman Day, président du gouvernement central, cité dans le communiqué. La dégradation continue de notre faune, de nos pêcheries, et de la nature en échange de bénéfices minimaux revenant à la province ou à la Nation Tahltan est illégale, irrespectueuse, et honteuse.

Le communiqué indique que des membres de la Nation ont été témoins d’actes de braconnage et d’autres infractions environnementales. Il ajoute que les déchets des mineurs s’accumulent depuis des décennies.

Au moment de publier ce texte, Discovery Channel et Bell Média n’avaient toujours pas répondu aux demandes de commentaires transmises par Radio-Canada.

Le ministère de l’Énergie et des Mines de la Colombie-Britannique indique par courriel qu’un accord a été signé entre la province et la Nation Tahltan pour élaborer et mettre en œuvre en collaboration des recommandations visant à améliorer la réglementation de l'extraction des placers de jade, des roches dures de jade et des placers d'or sur leur territoire .

Nous continuerons à travailler sur ce processus de gouvernement à gouvernement pour répondre aux préoccupations de la nation Tahltan et établir un partenariat à long terme.

Avec des informations de Timothé Matte-Bergeron