Les écoles du CSSDM seront fermées mercredi et jeudi prochains

Des dizaines de milliers d'élèves montréalais manqueront deux autres jours d'école, la semaine prochaine, en raison du conflit de travail qui oppose la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP) de la CSN et le gouvernement Legault.

Le Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM) a fait parvenir une lettre aux parents vendredi pour leur annoncer la mauvaise nouvelle.

Dans sa missive, la directrice générale intérimaire, Francyne Fleury, évoque une grève du personnel de soutien prévue le mercredi 26 mai en après-midi et le jeudi 27 mai en matinée.

Ce débrayage de deux demi-journées, qui affectera environ 115 000 élèves, a nécessité des ajustements dans les établissements scolaires en raison du piquetage annoncé par les syndicats empêchant l’accès aux écoles et aux centres , écrit-elle.

La décision de suspendre les cours a été prise pour assurer la sécurité des élèves , respecter les mesures sanitaires et maintenir les services éducatifs autant que possible , explique Mme Fleury.

Des mesures qui varient d'un cycle à l'autre

Ainsi, toutes les écoles primaires du CSSDM seront fermées mercredi et jeudi prochain. Il n'y aura pas d'enseignement à distance, mais les enseignants vont fournir du travail que l'enfant pourra réaliser de façon autonome dans la continuité de ce qu'il fait en classe .

Les élèves des écoles secondaires pourront quant à eux assister à leur cours comme d'habitude mercredi matin et jeudi après-midi, mais ceux de mercredi après-midi et jeudi matin seront remplacés par des devoirs et des leçons.

Le principe d'alternance voulant que la moitié des élèves du secondaire se présente en classe alors que l'autre moitié assiste à des cours à distance continuera par ailleurs de s'appliquer.

Des négociations qui piétinent

Annoncé la semaine dernière, ce débrayage de 24 heures découle d'une banque de cinq jours de grève dont les syndicats du secteur scolaire de la FEESP-CSN se sont dotés en assemblées générales dans les dernières semaines.

Non seulement aura-t-il des répercussions à Montréal, mais d'autres régions seront touchées, comme les Laurentides, Lanaudière, la Montérégie et l'Estrie.

Les employés de soutien des écoles du Québec souhaitent ainsi inciter le gouvernement Legault à adhérer à leurs revendications dans le cadre de la négociation de leur contrat de travail, qui dure depuis plus d'un an.

Comme le premier ministre, la présidente de la FEESP-CSN, Nathalie Arguin, croit qu'il serait possible de conclure une entente de principe dans les prochaines semaines .

Mais il faudra pour ce faire que le gouvernement cesse de regarder l'arbre qui cache la forêt et qu' il [prenne] enfin acte de l'importance du personnel de soutien , juge-t-elle.

On va se le dire franchement : sans le personnel de soutien, les élèves ne peuvent recevoir aucun service. Une citation de :Nathalie Arguin, présidente de la FEESP-CSN

La FEESP-CSN compte 35 000 membres (éducatrices en services de garde scolaires, secrétaires d'écoles, concierges, ouvriers spécialisés, techniciennes en éducation spécialisée, etc.) répartis au sein de 37 syndicats.

Ils sont présents dans 31 centres de services scolaires francophones et 2 centres de services scolaires anglophones.