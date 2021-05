La campagne de vaccination régionale continue de se démarquer

C'est ce qui ressort d'une compilation statistique effectuée à partir de plusieurs sources, soit les données du ministère de la Santé, de l'Institut national de la Santé publique et du site Our World in Data, une initiative de l'Université d'Oxford, en Angleterre, accessible à tous.

Ainsi, selon les données publiées par l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec pour la journée du 20 mai, environ 55,5 % des quelque 277 000 Saguenéens et Jeannois avaient reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. C'est 3 % de plus que le résultat pour le Québec en entier, qui se situe à 52,5 %. Il est à noter que les données de l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec diffèrent légèrement de celles publiées sporadiquement par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Canada dépasse les États-Unis

C'est cette semaine que le Canada a dépassé la couverture vaccinale américaine, qui a perdu la vitesse. Selon les données comptabilisées, 48,5 % des Canadiens ont une certaine protection (une dose reçue), contre 47,9 % au sud de la frontière, où les administrations doivent user d'imagination pour convaincre les gens réticents à se faire vacciner.

Évidemment, la stratégie américaine est différente de celle du Canada, car un pourcentage beaucoup plus imposant de personnes ont reçu leur deuxième dose, soit 37,9 %, aux États-Unis, contre seulement 4 % au Canada.

Toutefois, selon la tendance actuelle, rien n'indique qu'une large proportion de ceux qui ont reçu leur première dose au Canada ne se prévaudront pas d'une deuxième.

Doses par habitant La statistique du taux de doses administrées par 100 habitants fournit un bon portrait de situation. À ce chapitre, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a administré 59 doses par 100 habitants, contre un peu plus de 55 au Québec et 52,5 au Canada. À ce chapitre, les États-Unis sont encore loin devant à 83,5, mais l'écart devrait continuer à se rétrécir, si la tendance se maintient.

Les données inscrites plus haut permettent aussi de mesurer la performance du Saguenay-Lac-Saint-Jean face aux autres régions du Québec. Certaines, avec des populations plus faibles et jugées plus à risque, ont maintenant donné plus de 100 doses par 100 habitants en raison des deuxièmes doses qui ont été administrées.