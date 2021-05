Travailleurs étrangers : des entreprises dénoncent les délais d'attente

Luc Berthold rappelle qu'en 2019, il avait interpellé le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté pour lui demander de régler ce problème. Dix-sept mois plus tard, il estime que la situation s’est détériorée.

Quand on se tourne vers les travailleurs étrangers temporaires, malheureusement, les délais entre les premières démarches et l’arrivée des travailleurs [...] peuvent aller de un an et demi jusqu’à deux ans pour que le travailleur arrive dans une entreprise locale , explique-t-il.

Selon lui, les conséquences de cette attente sont désastreuses , alors que beaucoup d'entreprises en région ont de la difficulté à recruter assez de personnel. On refuse des contrats, on ne réalise pas nos projets d'expansion, on ne modernise pas certains équipements, car on ne sait pas si on va avoir une personne qui va être là pour manœuvrer la fameuse machine qu’on veut acquérir pour se moderniser.

C’est un frein au développement, et je peux dire sans me tromper que des millions de dollars en développement régional échappent aux entreprises de notre région, car il y a un manque de main-d’œuvre. Une citation de :Luc Berthold, le député conservateur de Mégantic-L'Érable

Il demande notamment que le gouvernement alloue des ressources suffisantes pour répondre à toutes les demandes plus rapidement.

C’est une question de survie pour les entreprises en région. […] Je dirais même plus, c’est une question de survie pour les régions , croit-il.

Pénurie de main-d'œuvre locale

Plusieurs entreprises de la région indiquent en effet dépendre des travailleurs étrangers temporaires pour compenser la pénurie de main-d’œuvre locale. C'est le cas de CIF Métal, qui se spécialise dans la fabrication de pièces en aluminium.

On aurait besoin de ces travailleurs-là demain, ou hier, encore mieux. Mais on sait qu’on en a pour au moins un an et demi à attendre de les avoir. D’ici là, malheureusement, ça freine la croissance de l’entreprise , déplore la représentante de CIF Métal Pier-Ann Fecteau.

On a de nouveaux clients qu’on doit mettre le pied sur les freins, parce que nous, on va manquer de capacités de production. Le carnet de commandes déborde, on aurait besoin de gens pour nous donner un coup de main là-dedans.

Si on savait qu’on aurait les travailleurs étrangers dans un mois, on sauterait de joie, car on se casserait moins la tête l’après-midi à savoir ce qu’on va faire avec notre manque de capacité de production actuel. Une citation de :Pier-Ann Fecteau, représentante de l'entreprise CIF Métal

La porte-parole de l'entreprise Optimoule, Catherine Blanchet, abonde dans le même sens. Les travailleurs étrangers, il y en a qui sont parfaits pour nous. [...] Ce sont des gens qualifiés, ils sont sélectionnés, on a des personnes qui les interrogent là-bas. Ce sont de bonnes personnes. Si seulement elles pouvaient venir dès maintenant, quitte à ce que les papiers se fassent pendant qu’elles sont ici...

Elle remarque aussi qu'il est difficile d'attirer de la main-d'œuvre québécoise. À Montréal, ils ne veulent pas venir, à Québec, ils ne veulent pas venir. Elle constate que son équipe comptera bientôt 25 % d'employés venus d'autres pays.

Jeudi, la ministre et députée de Compton-Stanstead Marie-Claude Bibeau a indiqué à Radio-Canada que le gouvernement est conscient des demandes des entrepreneurs et discute de solutions pour accélérer le processus d'immigration des travailleurs.

Avec les informations de René Cochaux