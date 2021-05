Étudiant manitobain recherche donneurs de sang

Cameron Adams a donné son sang 11 fois en deux ans et demi. Bénévole auprès de la Société canadienne du sang, il continue d'y aller dès qu'il le peut et encourage son entourage à l'imiter.

C’est quelque chose de bon qu’on peut faire et il n’y a pas de coût, rappelle-t-il. Ça ne coûte rien de donner du sang.

Le programme Assignment Saving Lives de la SCSSociété canadienne du sang , auquel le Manitobain participe, permet à de jeunes leaders des Prairies de sensibiliser leur communauté à l’importance des dons du sang.

Au Canada, la majorité des donneurs ont plus de 45 ans, selon les constatations de la SCSSociété canadienne du sang .

Cibler les jeunes dans le cadre de ce programme permet de constituer une base de collaborateurs pour des années à venir, explique Mike Choi, chef de territoire de la SCSSociété canadienne du sang à Winnipeg.

C’est fantastique de voir à quel point certains sont engagés depuis des décennies et donnent leur sang le plus souvent possible. Mais malheureusement, ils ne pourront pas continuer à le faire pour toujours , dit-il, en précisant que certains problèmes de santé, ainsi que la prise de médicaments pourront, à un certain moment, limiter leur contribution.

Dans le cadre du programme Assignment Saving Lives, les étudiants qui auront convaincu plus de 15 personnes à donner leur sang seront admissibles pour gagner une bourse. La compétition se déroule jusqu'au 30 juin.

Jusqu’alors, Cameron Adams a pu rassembler 28 personnes dans son équipe. Son objectif : en recruter 50, voire 100.

Tous les Canadiens hors Québec peuvent participer en donnant leur sang, détaille-t-il. Seuls les étudiants résidant en Alberta, en Saskatchewan ou au Manitoba peuvent par contre devenir leaders d'une équipe.

Mon but, ce n’est pas de gagner la bourse, confie Cameron Adams. C’est d’arriver en première place parce que j’aurais eu le plus de recrues possible.

Faire sa part des choses

Lorsque Cameron Adams avait 11 ans, il a subi une intervention chirurgicale pour traiter une hydrocéphalie, une pathologie qui se caractérise par l’accumulation de liquide dans le cerveau. Il n’a pas eu besoin de perfusion de sang lors de la procédure, mais le jeune homme juge important de donner du sien tant qu’il est en bonne santé.

Peut-être qu’un jour, même si je ne l’espère pas, ce sera moi qui aurai besoin de sang. Une citation de :Cameron Adams, participant au programme Assignment Saving Lives

J’ai toujours aidé des projets pour améliorer la vie des autres, je pense que c’est important , ajoute le jeune homme, impliqué dans d'autres causes humanitaires.

Donner son sang a également permis à certains donneurs de compenser un sentiment d’impuissance, pendant la pandémie, souligne le chef de territoire de la SCSSociété canadienne du sang à Winnipeg.

Il y a beaucoup d’incertitudes ces temps-ci [...] les donneurs considèrent que c’est une très bonne façon de contribuer de nouveau, de faire quelque chose pour leur communauté , indique Mike Choi.

Des besoins toute l'année

La Société canadienne du sang a ainsi pu répondre à la demande des hôpitaux de façon constante pendant la pandémie, se réjouit Mike Choi, qui travaille depuis huit ans au sein de l’organisme à but non lucratif.

Cela dit, lorsque l’été arrive, la tendance des dons est à la baisse. Et les besoins des hôpitaux, eux, sont toujours présents.

Pandémie ou non, été ou non, on a besoin de sang toute l’année. Même s’il fait beau dehors, il y a toujours des patients dans les hôpitaux. Une citation de :Mike Choi, chef de territoire de la Société canadienne du sang à Winnipeg.

Les stocks doivent de plus sans cesse être renouvelés, car la période de conservation du sang est d’environ 40 jours, spécifie Mike Choi.

Vu la faible quantité de donneurs à travers le pays, l'organisme à but non lucratif essaye de garder une réserve constante de 8 à 10 jours, quels que soient les groupes de sang.

On n’a pas beaucoup de sang pour démarrer, et à cause de cela, la plupart des unités sont utilisées dans les 5 jours après leurs dons.

50 dons pour sauver un patient

Un don de sang représente une unité d’un demi-litre, explique Mike Choi. Pour combattre une maladie comme la leucémie, un Canadien peut avoir besoin de huit de ces unités par semaine pendant son traitement.

Lors d’un accident de voiture, jusqu’à 50 unités pourraient être nécessaires pour sauver une vie, dans le cadre d’une première opération, indique Mike Choi pour remettre ces contributions en perspective.

Même si tous vos collègues donnaient leur sang, vous ne pourriez parfois aider qu’un patient. Une citation de :Mike Choi, chef de territoire de la Société canadienne du sang à Winnipeg.