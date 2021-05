CSS des Chic-Chocs : une adresse courriel pour les lanceurs d’alerte

À la suite d’une rencontre entre la députée de Gaspé et le ministre de l’Éducation concernant certaines allégations sur la gestion et le climat de travail au Centre de services scolaires des Chic-Chocs, le Cabinet du ministre Roberge invite les gens à s'exprimer, s’ils ont été témoins d'irrégularités.

La députée de Gaspé, la péquiste Méganne Perry Mélançon, a envoyé une lettre, au ministre Roberge, qui demandait une enquête sur la gestion du Centre de services scolaire.

L’envoi de cette lettre, signée par cinq parents et deux anciens commissaires, a été effectué dans la foulée de la démission de cinq membres du conseil d’administration du Centre de services scolaire, qui venait à peine d’être formé à l’automne.

À lire : Les administrateurs du CSS des Chic-Chocs réagissent aux démissions

Selon la députée péquiste, le ministre a souligné qu’aucune plainte n’avait encore été formulée concernant le Centre de services scolaire.

La députée de Gaspé à l'Assemblée nationale, la péquiste Méganne Perry Mélançon (archives). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Rousselle

Le Cabinet du ministre et le Ministère souhaitent donc documenter, s’il y a lieu, les situations problématiques au signalements@education.gouv.qc.ca  (Nouvelle fenêtre) . Les témoignages des gens qui répondront à l’invitation seront pris en charge par le service des enquêtes à l’interne, indique Mme Perry Mélançon.

Bien qu’elle estime vouloir voir la démarche comme une bonne nouvelle , la députée aurait souhaité que le ministre nomme une personne qui aurait recueilli des témoignages, afin de déterminer si une enquête était nécessaire.

La députée veut participer à l'exercice, mais aurait aimé que le ministre s’implique davantage. J’aurais aimé qu’il assume ce leadership, qu’il envoie personnellement une note de service à tous les employés du centre de service, pour montrer qu’il prend la situation au sérieux et qu’il veut le maximum d’informations pour aller au fond des choses.

Un questionnement

Méganne Perry Mélançon juge que la marche choisie ne démontre pas de réelle volonté de la part du ministre de se saisir du dossier.

Elle rappelle que les enjeux de confidentialité sont extrêmement importants et que certaines personnes craignent de perdre leur emploi. C’est là qu’on n’arrive pas à avoir un processus suffisamment fiable pour que les gens puissent témoigner sans avoir aucun enjeu par rapport à leur emploi ou à un contrat.

Elle se demande aussi si le Cabinet du ministre sera vraiment proactif. Plus j’avance dans le dossier et plus j’ai des contacts avec le Cabinet de Jean-François Roberge, plus j’ai l’impression qu’ils sont très proches de l’Administration et du Conseil d’administration.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, à l'Assemblée nationale du Québec (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

La demande d’enquête du comité de parents, qui a été déposée jeudi au Cabinet du ministre, lui paraît toujours aussi pertinente puisqu’elle émane de bénévoles et de ceux que le ministre a indiqué vouloir mettre au coeur de sa réforme. Le Centre de services scolaire est un bon exemple pour vérifier si la nouvelle structure n’est pas une problématique en soi, observe la députée. Les directions générales sont très, très proches des sous-ministres adjoints et des cabinets politiques ce qui fait que quand on a des situations comme ici où on doit dénoncer, on n’arrive pas à avoir l’écoute nécessaire. Le ministre représente des citoyens, il est là pour les citoyens et je trouve ça un peu dommage de voir la manière dont c’est géré par son équipe.