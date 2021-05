COVID-19 : l’Alberta enregistre une autre journée avec une baisse de mille cas actifs

L’Alberta dénombre 732 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires dans son dernier bilan provincial. La province enregistre une autre journée marquée d’une baisse d’au moins mille cas actifs sur son territoire.

La province compte 16 577 cas actifs. Le nombre d’Albertains hospitalisés a légèrement diminué et s’établit à 638. Parmi eux, 177 sont aux soins intensifs.

Les zones de Calgary et d’Edmonton demeurent les plus touchées, avec 7535 et 3966 cas actifs respectivement.

Depuis jeudi, les personnes asymptomatiques ayant reçu leurs deux doses de vaccin n’ont plus à se soumettre à une quarantaine s’ils sont exposés à un cas positif. En tout, 341 610 Albertains sont complètement immunisés contre la COVID-19.

Pour les personnes ayant reçu qu’une seule dose, la quarantaine est limitée à 10 jours au lieu de 14 si elles ont été en contact avec une personne infectée. Depuis le début de la campagne, 2 401 932 doses de vaccins ont été administrées en Alberta.

Depuis le début de la pandémie, 2164 personnes sont mortes en raison de la maladie en Alberta.