Des dizaines de millimètres de pluie en Saskatchewan

Ces précipitations se sont maintenant dirigées vers l'est de la province.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, la ville de Regina a reçu jusqu’à 36,3 mm jeudi.

Yellowgrass, une communauté située à 85 kilomètres au sud de la capitale, a reçu la quantité d'eau la plus importante avec 75,8 mm, selon l'agence fédérale.

Plus de 53 mm de pluie sont tombés à Vibank, alors que Fort Qu’Appelle a reçu 52 mm de pluie et Indian Head en a reçu 38,6 mm.

Ces précipitations font le bonheur de nombreux agriculteurs de la province qui attendaient la pluie avec impatience.

Autres secteurs de la province : Assiniboia : 24,8 mm

Weyburn : 23,9 mm

Collines Cypress : 22,7 mm

Coronach : 21,9 mm

Yorkton: 21,6 mm

Encore de la neige en mai

En début de semaine, les Saskatchewanais ont profité de chaudes journées ensoleillées dignes d'un temps estival.

Cependant, quelques jours plus tard une masse d’air froid a survolé la province amenant non seulement de la pluie, mais aussi de la neige et de la pluie verglaçante.

Environnement et Changement climatique Canada a comptabilisé les précipitations tombées dans le sud-ouest. Au total, 25 cm sont tombés à Eastend, 17 cm à Maple Creek et les collines Cypress ont reçu de 13 à 15 cm de neige. Shaunavon en a eu 15 cm, tandis que 11 cm de neige sont tombés à Leader.

Selon l’agence fédérale, les précipitations dans le sud-est de la province pourraient se terminer dans le courant de la soirée de vendredi.