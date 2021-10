Les deux canards de l’artisan-forgeron Guillaume Langlois

Placés à quelques mètres l'un de l'autre, les deux canards figés dans le temps avec leurs ailes ouvertes paraissent prêts à atterrir.

Leur plumage est constitué de centaines de pièces de métal qui ont été coupées, meulées, chauffées, soudées et éventuellement rouillées.

La création des deux canards a commencé à l'automne 2020 et s'est échelonnée sur plusieurs mois au cours desquels l'artisan-forgeron nous a ouvert les portes sur les étapes de sa création.

D'entrée de jeu, Guillaume Langlois explique qu'en 16 ans de métier, il n'a jamais auparavant créé d'œuvres métalliques en trois dimensions.

J'ai fait un hibou, un coq pour une girouette, mais de faire quelque chose qui est trois dimensions et uniquement en métal, c'est la première fois. J'ai toujours voulu aller dans cette direction, je pousse pour que mon travail soit plus artistique, un travail unique.

Pour son projet, Guillaume Langlois a d'abord réalisé en pâte à modeler un oiseau en vol qu'il a présenté à son client. Cette maquette lui servira par la suite de référence durant la création des sculptures.

C'est "le fun" d'avoir un contrat où le client te donne 100 % de liberté au niveau créatif, je suis vraiment chanceux.

Maquette en main, l'artisan-forgeron conçoit alors les différentes étapes de fabrication qui l'amèneront à réaliser son œuvre comme il l'imagine.

Même si je n'ai pas toutes les étapes claires dans ma tête [...], c'est d'avoir la foi de me dire que j'ai un peu l'idée d'où je vais commencer et une bonne idée de ce à quoi je veux que ça ressemble. Ce qui se passe entre A et Z, ce n'est pas à moi d'avoir peur, mais d'avoir la foi que ces étapes-là vont se révéler au fur et à mesure

Une citation de :Guillaume Langlois, artisan-forgeron