L'Intrépide garde espoir de disputer quelques matchs d'ici la fin de la saison

C'est sûr qu'après six semaines de pause, on est vraiment contents de pouvoir recommencer. Les gars étaient prêts, on est des passionnés et on avait hâte d'embarquer sur la patinoire , confirme le capitaine de l'équipe, Émile Perron.

Les équipes Midget AAA espèrent pouvoir organiser un tournoi de fin de saison au mois de juin, mais l'échéancier du plan de déconfinement du gouvernement Legault laisse peu de marge de manœuvre pour un tel scénario.

L'espoir est quand même mince, je pense qu'il ne reste plus beaucoup d'options par rapport à ça. On en a parlé avec les joueurs et quand même, ils sont déterminés à s'entraîner pour d'autres raisons que jouer des matchs , assure l'entraîneur-chef, Martin Lafleur.

L'entraîneur-chef de l'Intrépide de Gatineau, Martin Lafleur Photo : Radio-Canada

Parmi ces raisons, il y a la présence de recruteurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) dans les gradins, cette semaine. Avec la saison annulée en raison de la pandémie, ceux-ci n'ont jamais eu un aussi faible échantillon pour bâtir leur liste en vue du repêchage prévu le 25 juin.

Les joueurs du club gatinois ne s'en font pas trop avec ça : l'important pour eux, c'est d'avoir la chance de se faire valoir lors d'un camp d'entraînement d'une équipe junior, l'automne prochain.

On essaie de mettre les joueurs dans des situations de matchs le plus possible en respectant les règles, parce que la dernière fois que les recruteurs ont pu les voir, c'était au mois d'août. Je pense que les joueurs, depuis ce temps-là, ils ont progressé et ont eu la chance d'améliorer plusieurs choses , explique M. Lafleur.

Deux Gatinois en première ronde?

L'attaquant gatinois Alexis Bourque est le meilleur espoir de l'équipe et devrait être choisi dans le top 5, selon la Centrale de soutien au recrutement de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Les experts s'attendent à ce que le capitaine de l'Intrépide, Émile Perron, soit choisi en milieu de première ronde, mais il ne se soucie pas trop d'à quel moment on prononcera son nom.

Notre but, c'est de se faire repêcher, pis que ce soit en 1ère, 2e ou 13e ronde, notre but, c'est d'avoir accès à un camp d'entraînement , insiste le jeune défenseur.

C'est le fun de savoir qu'on est situé haut dans le repêchage. En même temps, on ne s'enfle pas la tête avec ça. Une citation de :Émile Perron, capitaine et défenseur de l'Intrépide de Gatineau

Le repêchage n'est jamais une science exacte, mais tout indique que celui de cette année aura plus que jamais des allures de billet de loterie.

Le capitaine de l'Intrépide, Émile Perron Photo : Radio-Canada

Ça va être dur de classer les joueurs comme s'il y avait eu une saison, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises dans le prochain repêchage , reconnaît le pilote de l'Intrépide.

Chose certaine, il faudra patienter quelques années avant de pouvoir dire quelles organisations auront su tirer leur épingle du jeu pour identifier les meilleurs espoirs de cette cuvée de hockeyeurs prometteurs.