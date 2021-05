Chantier à Owl’s Head : la MRC de Memphrémagog veut adopter des règles plus strictes

Le dossier du chantier de construction de quatre résidences sur le flanc du mont Owl’s Head a suscité une vive opposition citoyenne. Les élus de la MRC de Memphrémagog se sont réunis cette semaine et prévoient adopter des règles plus strictes afin de mieux préserver son paysage dans le futur.

On entend parler, évidemment. On essaie d'améliorer les règlements en acceptant, aussi, que ces paysages-là sont humanisés, des gens habitent ces paysages , explique le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté .

Les paysages, c’est l’attrait de notre MRCMunicipalité régionale de comté en grande partie, donc il faut les protéger. Une citation de :Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog

Dans le cadre de la mise à jour de leur schéma d’aménagement, les élus limiteront notamment les constructions dans les pentes.

Ça continue à sensibiliser les élus et la population de l’importance de préserver ces paysages, et de la façon qu’on doit les préserver , ajoute M. Demers.

Gérald Domon, le directeur scientifique associé à la Chaire en paysage et en environnement de l'Université de Montréal, se réjouit de cette prise de conscience des citoyens et des municipalités.

J’ai commencé mes travaux il y a à peine 30 ans, et on ne parlait pas de paysages. Que les municipalités et les MRCMunicipalité régionale de comté essaient de trouver des moyens pour mettre en valeur et protéger leurs paysages, je crois que c’est une très très bonne nouvelle, une très bonne initiative. Maintenant, je crois qu’il faut faire un suivi de tout ça pour voir dans quelle mesure ces mesures-là seront efficaces.

Un chantier exemplaire

À Owl’s Head, le promoteur a récemment pu relancer le chantier après une interruption en raison d’un rocher qui s’est détaché d'une falaise et qui s’est retrouvé dans le lac.

Conscient des préoccupations citoyennes, il promet un chantier exemplaire.

Avec une portion de reboisement et des feuilles dans les arbres, l’impact va être minimisé. On préserve, dans ce secteur-là, 75 % du couvert forestier , indique Pierre Bourdages, président et directeur général de Destination Owl’s Head.

On a créé un plan directeur avec la communauté. On a aussi pris des engagements, et on respecte nos engagements sur l’environnement [...]. Que ça se soit rendu à l’Assemblée nationale, je trouve ça un peu dommage, mais nous, on respecte toutes les règles. On travaille présentement conjointement avec la municipalité , conclut-il.

Les nouvelles restrictions dans la MRC de Memphrémagog pourraient entrer en vigueur sous peu, même s’il faudra plusieurs mois pour que les municipalités les intègrent à leurs propres règlements.

Avec les informations de Thomas Deshaies