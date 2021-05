Sans siège à l’Assemblée législative, le Parti albertain se cherche un nouveau chef

Sur papier, les élections provinciales de 2019 ont été une victoire pour le Parti albertain : il a triplé ses votes, pour un grand total de 9 % de l’électorat. Dans les faits, il a perdu les trois sièges qu’il détenait à l’Assemblée législative de l’Alberta, un coup dur dont il essaie toujours de se relever.

Même son chef à l'époque, Stephen Mandel, ancien maire d’Edmonton et ex-ministre progressiste-conservateur, n’a pas réussi à se faire élire.

Après une telle débâcle, les élections de 2023 seront cruciales pour l'avenir du Parti albertain, selon Robbie Kreger-Smith, conseiller politique et ex-vice-président des communications du parti. S’il échoue à faire élire un député, il va probablement continuer à vivre, mais je ne crois pas qu’il devrait , croit-il.

Au sein du parti, tous s’entendent sur le fait que le choix du prochain leader sera déterminant pour ses chances de succès. Le président du Parti albertain, Conrad Guay, affirme que plusieurs élus du monde municipal ont démontré un intérêt en privé.

Un chef au nom connu, mais sans trop de bagage politique, serait un grand atout, croit Robbie Kreger-Smith. Je crois qu’il y a un danger si le prochain chef n’est pas connu. Va-t-il pouvoir maintenir l’intérêt jusqu’en 2023 ? , s’interroge-t-il.

Robbie Kreger-Smith affirme que des rumeurs persistantes sur une potentielle candidature de Brian Jean, l’ancien chef du Parti Wildrose, circulent au sein du Parti albertain. Une telle candidature donnerait beaucoup de visibilité au Parti, puisque Brian Jean a encore beaucoup de partisans en Alberta, croit le consultant politique.

Ex-député fédéral et provincial, Brian Jean a toujours été élu sous des bannières plus conservatrices que celle du Parti albertain.

Mais si cela se produisait, il entrevoit déjà un exode des partisans plus progressistes du Parti albertain. Je crois que de 40 à 45 % du Parti partirait. C’est un gros morceau, mais si Brian Jean amène de 50 000 à 60 000 membres, cela peut être positif pour le Parti albertain au final , juge-t-il.

Robbie Kreger-Smith croit que l’ancien président du parti Chima Nkemdirim, l’ancienne mairesse de Morinville Lisa Holmes, ainsi que l’ex-député progressiste-conservateur Doug Griffiths seraient aussi des leaders intéressants.

Robbie Kreger-Smith estime que le nouveau chef devrait concentrer ses efforts sur quelques circonscriptions à fort potentiel, plutôt que de présenter 87 candidats comme le Parti l’a fait aux dernières élections et prévoit le faire en 2023.

Si je suis optimiste, je crois qu’ils pourraient faire élire quatre ou cinq députés , estime-t-il. Le président du parti, Conrad Guay, vise plutôt de six à huit députés.

Le conseiller municipal d’Edmonton, ancien organisateur politique et candidat du Parti albertain, Michael Walters, croit que le Parti devra s’approprier un enjeu différent pour se démarquer de ses adversaires dans le contexte polarisé actuel.

Personne ne parle en ce moment de la crise climatique en lien avec l’investissement du secteur privé , estime-t-il.

Je crois qu’il y a une opportunité pour le Parti albertain d’être honnête avec les Albertains et de dire qu’à moins qu’on ne prenne la crise climatique très au sérieux, notre économie va se détériorer , croit Michael Walters.

On a besoin d’un leader qui peut aller à Edson et Drayton Valley et dire que ces communautés ne vont pas prospérer si on ne s’y attaque pas.

Une citation de :Michael Walters, ex-organisateur politique et candidat du Parti albertain