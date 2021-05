Interdire les saveurs dans les produits de vapotage pour réduire la consommation chez les jeunes

Au Québec, le vapotage serait au moins trois fois plus populaire chez les jeunes de 15 à 17 ans que chez les adultes. La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac souhaite que le gouvernement implante un cadre réglementaire plus strict pour contrer le vapotage chez les jeunes.

La co-directrice et porte-parole pour la Coalition, Flory Doucas, se dit préoccupée par ces statistiques.

Les données nous montrent un portrait qui est très différent de celui qui est véhiculé par l’industrie du vapotage, à l’effet que les produits de vapotage sont essentiellement destinés et utilisés par des fumeurs d’un certain âge qui souhaitent cesser de fumer , dit-elle.

La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac souhaite que le gouvernement interdise les saveurs autres que le tabac et limite la teneur en nicotine dans les produits de vapotage.

La popularité des saveurs

Le Dr Nicholas Chadi, pédiatre et clinicien chercheur au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, rapporte que les saveurs sont un des principaux facteurs qui attirent les jeunes vers la vapoteuse.

On a démontré avec de grands sondages canadiens et américains que les saveurs sont une des principales raisons. Ça rend les produits plus attrayants. Ça amène une expérience d’utilisation qui peut être plus plaisante pour les jeunes et on sait que les produits fruités ou à saveur sucrée sont très populaires chez les jeunes , indique-t-il.

Données tirées de l’Enquête québécoise sur le tabac et les produits de vapotage menée entre juillet et novembre 2020. Photo : Infographie du ministère de la Santé et des services sociaux

Cependant, selon le directeur de l'Association des représentants de l’industrie du vapotage (ARIV) du Canada, Allan Rewak, l’abolition des saveurs serait nuisible pour les vapoteurs adultes qui tentent de cesser de fumer la cigarette.

Nous sommes fortement opposés à ce que les jeunes vapotent. Pour être honnête, nous sommes fortement opposés à ce que les non-fumeurs aient accès aux produits de vapotage. Ces produits ne sont pas là pour ça. Ils sont pour les fumeurs adultes et pour réduire les risques , affirme-t-il.

Allan Rewak croit que l’interdiction de saveurs autres que le tabac n’est pas la bonne mesure pour cibler le problème du vapotage chez les jeunes.

Cela va potentiellement exposer les gens à un marché non sécuritaire, illicite, où les produits sont créés dans des contextes non réglementés. Si l'Assemblée nationale décide à un moment donné qu’elle voudrait restreindre ces produits [à saveur], cela ne va pas enlever la demande. Nous l’avons vu avec d’autres produits comme le cannabis ou l’alcool. Les gens se tournent vers le marché noir, et ça, c’est quelque chose qui me préoccupe beaucoup , souligne-t-il.

Toutefois, le Dr Chadi pense qu’un règlement interdisant les saveurs réduirait la consommation auprès des jeunes.

En fait, la seule saveur qui n’est pas plus populaire chez les jeunes que chez les adultes, c'est la saveur de tabac. Donc si on veut utiliser la vapoteuse comme un outil de cessation tabagique chez les adultes plus âgés comme le promeuvent les compagnies de vapotage, il y aurait une raison quand même assez judicieuse de bannir les saveurs , affirme-t-il.

En décembre 2020, le ministre de la Santé Christian Dubé a affirmé avoir l’intention de mieux encadrer le vapotage.