Iain Stewart a expliqué que la sous-ministre de la Défense nationale l'avait informé autour de la troisième semaine de mars qu'il pourrait y avoir un souci avec le major-général Dany Fortin.

M. Stewart n'a cependant appris que le 13 mai que ce problème était en fait des allégations d'inconduites sexuelles.

C'était juste un genre d'avertissement qu'il pourrait y avoir quelque chose , a relaté M. Stewart en décrivant sa conversation à ce propos en mars dernier.

Le 13 mai, il a été informé qu'il y avait une allégation d'inconduite sexuelle contre M. Fortin et qu'un processus était enclenché. Ce même après-midi, il a discuté de la suite des choses avec la ministre fédérale de la Santé Patty Hajdu.

Le lendemain, le major-général Fortin a quitté son poste de vice-président de la logistique à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour la campagne de vaccination en attendant le résultat de l'enquête de la police militaire. Depuis, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a transféré le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec (DPCP) qui doit déterminer si des accusations doivent être déposées.

L'avocat de M. Fortin a assuré que son client n'était pas au courant de ces allégations avant dimanche, lorsqu'un journaliste l'a contacté pour aborder ce sujet. M. Fortin a réfuté catégoriquement avoir commis un geste répréhensible.

Cette enquête s'inscrit parmi une longue liste de plaintes déposées contre des officiers de haut rang des Forces armées canadiennes au cours des derniers mois. L'armée a été sommée de remédier à ce fléau de comportements inappropriés à l'intérieur de ses rangs.

Les commentaires de M. Stewart se sont attiré des remontrances de la part de la porte-parole conservatrice en matière de santé, Michelle Rempel Garner, vendredi matin. La députée s'est dite inquiète du message qu'on envoie quand on décide de rester muet sur une telle situation pendant près de deux mois.

Je suis abasourdie que vous puissiez être au courant de cette affaire au milieu du mois de mars et que n'ayez rien fait , a-t-elle reproché.

Iain Stewart a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas être plus clair en disant qu'il ne savait pas que le problème était lié à une allégation d'inconduite sexuelle.

Il y avait un possible problème, mais il n'y avait aucune allégation, a-t-il répondu. Vous dites que j'étais au courant d'une allégation. Il y avait un problème et j'étais au courant qu'il y avait un problème, mais la nature exacte n'a pas été précisée. On n'avait aucune allégation.

Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, a aussi dit avoir été informé en mars d'une enquête portant sur M. Fortin et le premier ministre Justin Trudeau a reconnu qu'il avait appris il y a plusieurs semaines que quelque chose se tramait.

Michelle Rempel Garner a cherché à savoir pourquoi la santé publique ne s'était pas mieux préparée à l'éventualité de perdre le chef de la logistique de sa campagne vaccinale.

Avez-vous tout fait pour obtenir plus d'information afin de comprendre comment cela pourrait compromettre la campagne de vaccination au Canada? , a-t-elle demandé.

Iain Stewart a répondu qu'il avait commencé à réfléchir à un plan de remplacement, mais la situation demeurait trop floue.

On a une équipe hautement performante et efficace impliquant plus de 200 personnes dans la distribution des vaccins et on compte sur plusieurs gestionnaires pour diriger cette équipe. Alors, la mission capitale de distribuer les vaccins était prise très au sérieux par l'organisation. À ce moment, le problème possible n'était pas clair ni les répercussions qu'il pourrait entraîner , a poursuivi le président de l'ASPC.

Le major-général Fortin Dany Fortin est toujours un membre actif des Forces armées canadiennes, mais avait été nommé à la tête de la logistique de la campagne de vaccination le 27 novembre 2020. Son mandat consistait à superviser la distribution des millions de doses de vaccins reçus par le Canada et devant être distribuées aux provinces et territoires.

Le 17 mai, le gouvernement fédéral a nommé la brigadière-générale Krista Brodie pour prendre la relève. Elle occupait précédemment un rôle d'adjointe, au deuxième échelon de la hiérarchie derrière M. Fortin. Elle avait toutefois quitté l'équipe en février avant de revenir aux commandes lundi dernier.