Gestion de la Maison Nazareth : le gouvernement provincial exige des changements

Le gouvernement provincial a récemment demandé une vérification de gestion financière et de la gouvernance de refuge pour personnes sans-abri.

S'il s'intéresse à ce dossier, c'est qu'il est son plus important bailleur de fonds. Fredericton lui a donné plus d'un million de dollars au cours des dernières années, notamment pour financer son déménagement et son expansion sur la rue Albert, près du centre-ville de Moncton.

Selon ce que rapporte l'Acadie Nouvelle (Nouvelle fenêtre) , les résultats de la vérification sont accablants. Le rapport fait entre autres état d'un conflit d'intérêts apparent parmi les membres du conseil d'administration, de l'absence d'un plan stratégique et de la gestion inadéquate des actifs.

Le gouvernement a fait une série de recommandations et a donné 30 jours à la Maison Nazareth pour lui présenter un plan d'action. Le conseil d'administration du refuge a répondu à ce rapport, mais cette réponse a été jugée insuffisante.

Selon une lettre obtenue par l’Acadie Nouvelle, le ministère du Développement social exige des changements avant le 1er juin, sans quoi il va devoir déterminer la viabilité d'un partenariat continu .

Cela peut être interprété comme une menace de réduire ou de couper complètement son appui financier.

Le ministre du Développement social avare de détails

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, en mêlée de presse à Fredericton. Photo : Radio-Canada

Interrogé à ce sujet, vendredi en mêlée de presse à Fredericton, le ministre du Développement social s’est fait avare de détails.

Nous avons envoyé le Bureau du contrôleur pour s’assurer que les dollars des contribuables sont dépensés de façon efficace et que la population vulnérable reçoit l’investissement , a dit Bruce Fitch.

Il a affirmé que le gouvernement a demandé à la Maison Nazareth de travailler sur certains de leurs modèles de gouvernance et s’assurer que l’argent qui est investi dans notre population vulnérable atteint les objectifs que nous souhaitons.

Bruce Fitch a rapporté que son ministère a rencontré les administrateurs de la Maison Nazareth vendredi et que d’autres rencontres auront lieu à l’avenir.

Réactions de l'opposition officielle et de la mairesse de Moncton

La mairesse sortante de Moncton, Dawn Arnold. Photo : Radio-Canada

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière de développement social, le député libéral Robert Gauvin, a pour sa part affirmé qu’il espère sincèrement que ce problème pourra être résolu .

Il est important que l'argent des impôts et des dons soit géré correctement, et s'il y a des problèmes à cet égard, ils doivent être réglés. Avec la crise croissante du logement dans la province, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce type de services , a-t-il dit dans une déclaration par courriel.

La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, suit elle aussi de près le dossier. Elle n’était pas disponible pour une entrevue, vendredi, mais son porte-parole nous a fait parvenir une déclaration écrite.

Elle dit que la Ville est encouragée que le gouvernement provincial agisse afin que le refuge réponde à ses attentes.

Depuis l’ouverture de la Maison Nazareth sur la rue Albert, de nombreuses plaintes ont été portées à notre attention de la part de nos résidents, des entreprises, ainsi que des organismes de première ligne portant sur leurs opérations. Ces efforts de la part de la province démontrent qu’ils prennent ces plaintes au sérieux. Une citation de :Dawn Arnold, mairesse de Moncton

La Maison Nazareth se fait rassurante

Le président par intérim du conseil d'administration de la Maison Nazareth, Damien Dauphin (capture d'écran). Photo : Radio-Canada

Le président par intérim du conseil d’administration de la Maison Nazareth, Damien Dauphin, se fait rassurant.

Selon lui, la rencontre avec les représentants du gouvernement provincial, vendredi, a été positive et constructive .

En entrevue peu après la rencontre, il a dit qu’il comprenait les attentes de Fredericton et qu’il ignore si le financement du refuge sera coupé. Mais il fait tout de même preuve d’optimisme.

Nous partons dans une nouvelle dynamique extrêmement positive. Il y a de la bonne volonté de part et d'autre d'aller de l'avant pour le mieux. Maintenant, nous au conseil d'administration de la Maison Nazareth, entendons faire le maximum pour donner satisfaction au gouvernement qui nous finance généreusement. Une citation de :Damien Dauphin, président par intérim du conseil d'administration de la Maison Nazareth

Damien Dauphin affirme que les problèmes mis en lumière par l’évaluation de la gestion financière et de la gouvernance ont été causés par les importants changements vécus au cours des dernières années.

En mai 2019, la Maison Nazareth – qui avait pignon dans de modestes locaux sur la rue Clark – a annoncé qu’elle avait acheté un grand édifice sur la rue Albert afin de prendre de l’expansion. Le nouveau refuge d'une centaine de lits a ouvert ses portes en février 2020.

C’est un peu comme un adolescent qui fait une soudaine poussée de croissance. Naturellement, il y a des difficultés. On a rencontré quelques problèmes. C'est tout à fait normal et c’est humain , affirme Damien Dauphin.

Il note d’ailleurs qu’une assemblée générale annuelle aura lieu avant le 1er juin 2021. Il s’agit de l’une des demandes faites par Fredericton dans ses lettres aux administrateurs de la Maison Nazareth.

L’organisme qui gère le refuge n’a pas organisé d’assemblée générale annuelle depuis deux ans. Plusieurs postes d’administrateurs sont vacants.

Un ancien président extrêmement perturbé

Luc Doucet, ancien président du conseil d'administration de la Maison Nazareth de Moncton (capture d'écran). Photo : Radio-Canada

Si Damien Dauphin se fait rassurant, ce n’est pas du tout le cas de l’un de ses prédécesseurs, Luc Doucet. Ce dernier a été le président du conseil d’administration de la Maison Nazareth de 2010 à 2018.

Il se dit extrêmement perturbé par ce qu’il a lu et entendu au cours des dernières semaines, plus particulièrement par les lettres envoyées aux administrateurs actuels par le ministère du Développement social. Lettres dont il a appris l’existence dans les médias, note-t-il.

On parle de deux documents émanant du bureau du sous-ministre identifiant des lacunes non seulement sérieuses, mais graves, du mode de fonctionnement de la Maison Nazareth. Écoute, si c'est le cas, il y a absolument besoin de remédier à cette situation-là, de remédier au problème. Une citation de :Luc Doucet, président du C. A. de la Maison Nazareth de 2010 à 2018

Luc Doucet dit qu'il craint carrément pour la survie de la Maison Nazareth si l'administration actuelle n'apporte pas rapidement les changements demandés par le gouvernement provincial.