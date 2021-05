Vaccination : au tour des 12 à 17 ans de prendre rendez-vous dès mardi

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a aussi annoncé que dès le 7 juin, la vaccination pour cette clientèle sera également organisée dans les milieux scolaires de la région .

En entrevue, la coordonnatrice de la vaccination COVID-19 en Outaouais, Frédérique Morin, a précisé que cette tranche de la population pouvait également se présenter au centre de vaccination sans rendez-vous pour obtenir sa première dose du vaccin contre le coronavirus.

On s’attend à ce qu’il y ait un haut taux de participation chez les jeunes. Ça va améliorer la qualité de vie de tout le monde , a indiqué Mme Morin. On espère en vacciner le plus possible.

Une affiche indiquant la clinique de vaccination au Palais des congrès, à Gatineau Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Pour atteindre la cible de 75 % de chaque tranche d'âge établie par le gouvernement provincial, il faudra vacciner 22 000 jeunes, comme ils sont un peu plus de 29 000, en Outaouais.

Mme Morin s'est aussi voulue rassurante et a mentionné que la région ne manquera pas de doses pour vacciner cette nouvelle tranche de la population, puisque des livraisons de Pfizer sont attendues chaque semaine.

La coordonnatrice a indiqué que le dispositif sans rendez-vous allait se poursuivre tout au long de la semaine prochaine, au Palais des congrès de Gatineau. De plus, un nouveau centre de vaccination sans rendez-vous ouvrira ses portes, mardi, au Centre communautaire de Buckingham.

Jeudi, 240 personnes ont reçu une dose du vaccin au Palais des congrès, sans avoir préalablement pris de rendez-vous. Selon Mme Morin, en début d’après-midi vendredi, 128 personnes étaient déjà passées.

Selon les chiffres du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, plus de 50 % de la population aurait reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19.

Des parents très contents

Je suis très contente, j'ai deux enfants, deux ados qui vont se faire vacciner , a expliqué Annie Goudreault, venue chercher ses enfants à la sortie des classes.

C’est leur décision, s’ils m'avaient dit qu’ils ne voulaient pas, je les aurais respectés, mais on est très contents , a ajouté Mme Goudreault.

Son fils, Thomas Brière, est assez optimiste quant à la possibilité de recevoir le vaccin. Je pense que tout le monde devrait l’avoir, ce serait plus facile, mais j'ai beaucoup d’amis qui pensent le contraire , a-t-il expliqué.

L'adolescent estime que des cliniques de vaccination à même les écoles seraient très utiles pour vacciner le plus de jeunes possible.

Martin Dicaire, également père d'une adolescente, a souligné qu'il s'agissait probablement d'un soulagement pour les jeunes . Ils ont besoin de se rassembler, de se voir , a-t-il fait valoir avant d'ajouter que sa fille souhaite être vaccinée au plus vite pour retrouver une vie normale.

Chantale Michaud partage aussi la joie des autres parents et soutient que, même si les écoles n'avaient pas pu organiser de clinique de vaccination dans les prochaines semaines, elle aurait pris l'initiative de faire vacciner ses adolescents de secondaire 1 et 5.

L'Ontario emboîte le pas

En fin de journée vendredi, le ministère de la Santé de l'Ontario a annoncé que la province offrirait également aux 12 ans et plus de prendre rendez-vous pour obtenir le vaccin contre la COVID-19.

À partir de 8 h, le dimanche 23 mai 2021, les jeunes de 12 ans et plus de l’Ontario pourront prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 au moyen du système provincial de prise de rendez-vous et du centre d’appels, ainsi que dans certaines pharmacies qui administrent le vaccin de Pfizer , peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le vaccin de Pfizer est actuellement le seul vaccin contre la COVID-19 qui a été autorisé par Santé Canada pour une utilisation chez les personnes âgées de 12 ans et plus , a rappelé le ministère.

Ce changement a été apporté à la demande de certaines circonscriptions sanitaires de la province, selon le communiqué.

Avec les informations de Rosalie Sinclair et de Mama Afou