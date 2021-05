Des gens d'affaires du Vieux-Port, à Québec, rêvent d'animer leur quartier 12 mois par année. Pour y parvenir, ils veulent créer le « Village Vieux-Port » sur les terrains d'Espace 400 e , un endroit où des installations permanentes et adaptables permettraient d'accueillir plus d'événements publics.

Selon nos informations, le projet a été présenté au bureau des grands événements de la Ville de Québec. Les discussions auraient toutefois été ralenties en raison de la troisième vague de COVID-19, qui compromettait la tenue d'événements estivaux.

Or, la présentation récente du plan de déconfinement du gouvernement du Québec a redonné espoir au directeur de l'Association des gens d'affaires du Vieux-Port, Richard Samson. Le projet de Village Vieux-Port peut encore voir le jour, croit-il.

Le gros de la saison commence toujours vers la mi-juin. Il nous reste un mois pour voir venir , dit-il. Le but du projet est d' activer le Vieux-Port, dont la santé économique dépendra une fois de plus cet été du tourisme intérieur.

On pense que si ce site-là est animé, est vivant et offre une pléiade d'activités [...] ça va créer de la vie et à ce moment-là, ça attire du monde dans le quartier. Une citation de :Richard Samson, directeur général de l'Association des gens d'affaires du Vieux-Port

L'idée serait donc de créer un projet pilote pour l'été à venir, puis de voir si ce projet pourrait être pérennisé par la suite.

Un chapiteau quatre saisons

La pierre angulaire du Village Vieux-Port serait l'installation sur les terrains d'Espace 400e d'un chapiteau permanent, tout équipé, qui pourrait être utilisé sur quatre saisons.

Un croquis du chapiteau permanent du Village Vieux-Port Photo : Association des gens d'affaires du Vieux-Port

M. Samson rappelle que depuis des années, le site d'Espace 400e accueille surtout de grands événements, comme le Festibière ou Plein Art, qui nécessitent beaucoup de montage et de démontage d'infrastructures temporaires.

Un chapiteau multifonctionnel pourrait donc à la fois faire partie de la programmation des grands événements, tout en attirant de nouveaux joueurs de moindre envergure.

Cet espace-là pourrait être beaucoup plus vivant et accessible à des plus petits promoteurs qui n'ont ni la structure ni les reins [assez solides] pour installer et désinstaller une grosse structure , illustre M. Samson.

Cet équipement-là pourrait peut-être mettre le pied à l'étrier à de nouveaux promoteurs. Il pourrait certainement être utilisé par des promoteurs déjà existants et il pourrait servir de lieu de rassemblement pour plusieurs événements majeurs. Une citation de :Richard Samson, directeur général de l'Association des gens d'affaires du Vieux-Port

L'intérieur du chapiteau du Village Vieux-Port serait adaptable selon les événements, comme l'illustre ce croquis. Photo : Association des gens d'affaires du Vieux-Port

Le site d'Espace 400e pourrait donc être exploité sur une plus longue période , voire toute l'année, plutôt que durant quelques semaines d'été seulement, affirme M. Samson.

Festibière intéressé

La Ville de Québec n'a pas voulu commenter le dossier. Cependant, de grands événements comme Plein Art et le Festibière confirment qu'ils ont été mis au parfum de ce projet de l'Association des gens d'affaires du Vieux-Port.

Le fait qu'ils mobilisent plusieurs promoteurs à venir sur un site pour offrir différentes activités, c'est intéressant , commente le copromoteur du Festibière, Alexandre Caron.

En contexte de pandémie, le Festibière a d'ailleurs envisagé un scénario où il aurait pu atteindre la rentabilité en tenant son événement sur six semaines, du jeudi au dimanche, en bénéficiant de l'achalandage créé par le Village Vieux-Port.

Ce qui nous intéressait du Village Vieux-Port, c'est qu'ils voulaient animer le site pendant toute la période estivale. Une citation de :Alexandre Caron, copromoteur du Festibière de Québec

Le Festibière de Québec se déroule sur le site d’Espace 400e dans le Vieux-Port. Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Ce scénario a été écarté depuis. Le Festibière croit cependant que même une fois la pandémie terminée, le Village Vieux-Port est un projet qui peut avoir du sens , mais que cela entraînerait des défis de coordination .

M. Caron souligne que le site d'Espace 400e est petit et que déjà, chaque année, c'est un défi de rentrer là avec tous les équipements nécessaires.

Une solution d'avenir

L'Association des gens d'affaires du Vieux-Port est toutefois convaincue que ce défi peut être relevé et que le projet de village est une solution d'avenir pour assurer le dynamisme du secteur.

Si ça connaît le succès que je pense que ça va avoir, ça pourrait nous mener vers une piste de solution pour ce site-là à plus long terme. Une citation de :Richard Samson, directeur général de l'Association des gens d'affaires du Vieux-Port

Le conseiller municipal du district Cap-aux-Diamants et chef de Démocratie Québec, Jean Rousseau, y voit même une possibilité pour installer un marché saisonnier dans le Vieux-Port, alors que les citoyens en sont privés depuis trois ans.

S'il y a un grand chapiteau, on peut utiliser l'espace de façon variable. Par exemple, durant l'été, on pourrait avoir plus d'espace pour une portion marché. L'hiver, ça pourrait être plus pour l'événementiel, pour accompagner le Village Nordik , dit-il.

C'est de se donner un espace dont on peut modifier la configuration en fonction des usages, en fonction des saisons. Une citation de :Jean Rousseau, conseiller du district Cap-aux-Diamants et chef de Démocratie Québec