Ce que vous pouvez à nouveau faire en fin de semaine en Ontario

D'autres restrictions pourraient être levées vers le 14 juin si la proportion d'Ontariens vaccinés est suffisante et si d'autres conditions sont remplies. Photo : CBC / Evan Mitsui

Aller jouer dehors (en prenant des précautions)

Ainsi, à partir de minuit dans la nuit de vendredi à samedi, de nombreuses installations de sport et de plein air sont autorisées à rouvrir, même si l’ordre de rester à la maison est en vigueur jusqu’au 2 juin.

Jusqu’à cinq personnes peuvent les utiliser à la fois, mais les gens doivent maintenir la distance de deux mètres quand ils ne sont pas avec des personnes qui vivent sous le même toit.

Les classes et la pratique des sports d'équipe demeurent interdites.

Les propriétaires de terrains de golf faisaient valoir depuis des semaines que le sport pouvait être pratiqué en toute sécurité. Photo : CBC/Jeremy Eaton

Parmi les installations qui vont rouvrir, on retrouve les terrains de golf et les terrains de pratique, les terrains de soccer, de tennis, de basketball et les planchodromes.

Les rampes de lancement de bateau et de motomarine, les terrains d’équitation et les champs de tir sont aussi sur la liste.

Vendredi après-midi, la province a ajouté les barboteuses et les jeux d’eau à la liste. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, en avait fait expressément la demande.

La province a finalement décidé d'autoriser l'utilisation des jeux d'eau. Photo : CBC/Jean Delisle

Des municipalités, comme la Ville de Toronto, se sont empressées d’effectuer les travaux nécessaires pour que ces installations puissent rouvrir à temps.

Les enfants de Toronto sont toujours heureux quand nous ouvrons les jets d’eau; c’est un signe avant-coureur de l’été , a déclaré le maire John Tory.

Jusqu’à cinq personnes peuvent aussi se rassembler à l’extérieur, même si elles ne vivent pas ensemble.

Des portions du boulevard Lake Shore seront notamment réservées aux cyclistes et piétons samedi et dimanche. Photo : CBC / Robert Krbavac

Dans le cadre du programme ActiveTO, des segments de rues de la métropole seront fermés à la circulation automobile pour permettre aux piétons et cyclistes de s'y promener.

Les rassemblements à l'extérieur d'un maximum de cinq personnes sont maintenant possibles et ne sont plus limités aux gens qui vivent ensemble. Photo : CBC / Evan Mitsui

Rendre visite à vos grands-parents (en personne)

Le gouvernement Ford autorise aussi les membres des familles et les amis à visiter, à l'extérieur, les résidents des foyers de soins de longue durée.

La directive entre elle aussi en vigueur samedi.

Deux visiteurs seront admis à la fois, en plus des deux proches qui prodiguent des soins essentiels.

Le gouvernement estime que les visites à l'extérieur sont sécuritaires, maintenant que 96 % des résidents des foyers de soins de longue durée ont reçu leurs deux doses. Photo : CBC/Ben Nelms

Ils devront se plier aux mesures de dépistage, mais n’auront pas besoin de subir un test rapide, puisqu’ils n’iront pas à l’intérieur.

Les mesures de prévention de base, comme le port du masque et le respect de la distance physique dans la mesure du possible, seront en vigueur.

Les foyers qui ne disposent pas d’une cour suffisamment grande pourront utiliser les parcs et espaces publics à proximité pour les rencontres.