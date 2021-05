Un restaurant ouvre ses portes à Tracadie en pleine pandémie

Il s'agit du restaurant Le Couvent, situé au Camping et aquaparc de la rivière Tracadie.

Cette table est prête à accueillir des clients au restaurant Le Couvent, à Tracadie Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La propriétaire du camping, Angèle Noël, s'est associée au chef David McCann pour lancer ce projet qui a pris naissance au cours de l'hiver dernier.

Après des rénovations qui ont duré cinq mois dans le bâtiment, le restaurant vient d'ouvrir ses portes.

Angèle Noël Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

On fait des soirées de 40 à 50 personnes , explique Angèle Noël. Ça va très bien. C'est facile de respecter la distanciation en raison de l'espace qu'on a.

David McCann, qui a surtout travaillé au Québec, est fier de s'être installé dans la Péninsule acadienne, où il a ses racines et de la famille.

Le chef David McCann Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Pandémie ou non, on sentait l'engouement des gens autour de la ville qui nous posaient des questions et qui étaient enthousiastes , dit-il. On savait qu'il y avait une demande. Je voulais prouver au monde aussi en ouvrant ce restaurant que ce n'est pas parce qu'on est en pandémie qu'il faut arrêter de vivre.

Avec les renseignements d'Alix Villeneuve