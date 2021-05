Rassemblements publics jusqu’à 200 personnes au Yukon

Pour ce qui est des événements privés, jusqu’à 20 personnes portant un masque pourront se rassembler à l'intérieur et jusqu’à 100 personnes à l’extérieur avec distanciation physique.

Les groupes sociaux ou bulles sociales pourront compter en tout 20 personnes issues d'un maximum de cinq ménages. Ces groupes sociaux doivent toutefois rester les mêmes.

À partir de la même date, les bars et les restaurants pourront de nouveau accueillir autant de clients qu'ils en accueillaient avant la pandémie.

Ces nouvelles mesures s’ajoutent à l‘annonce faite la semaine dernière selon laquelle les Canadiens complètement vaccinés n’auront plus à respecter une quarantaine de 14 jours à leur arrivée au Yukon. Une mesure qui ne vise pas à encourager le tourisme, ont rappelé les autorités.

Cette annonce, ainsi que l’idée des passeports vaccinaux , a suscité les inquiétudes des commissaires à la vie privée du Canada qui y voient une brèche possible dans la protection des renseignements personnels des citoyens.

Le Yukon souligne que les personnes qui voudront profiter d’une exemption de quarantaine devront signer une déclaration attestant avoir été vaccinée et permettre aux autorités sanitaires territoriales de vérifier si cela est bien le cas.

Si le consentement n’est pas accordé, les visiteurs devront respecter une quarantaine de 14 jours.

Le gouvernement du Yukon s’est vanté d'enregistrer le plus haut taux de vaccination au pays avec, en date du 17 mai, une proportion de 76 % des adultes admissibles ayant obtenu une première dose et 67 % la seconde.

Par voie de communiqué, le médecin hygiéniste en chef, Brendan Hanley, explique que ce relâchement des restrictions est possible en raison de ce haut taux de vaccination.

Le Yukon est en bonne posture actuellement et nos niveaux de risques sont beaucoup plus bas qu’il y a quelques semaines. Je crois [...] que nous pouvons permettre l’assouplissement de certaines mesures sanitaires tout en nous assurant que le bien-être et la sécurité des Yukonnais demeurent prioritaires.

Une citation de :Brendan Hanley, médecin hygiéniste en chef du Yukon