Assouplissements des restrictions sanitaires dans l'est du Nunavut

En point de presse, vendredi, le médecin hygiéniste en chef du Nunavut, Michael Patterson, a affirmé que les restrictions liées aux déplacements aériens vers et depuis Iqaluit avaient été suffisamment efficaces pour permettre l’assouplissement de certaines mesures sanitaires.

À l’heure actuelle, seuls les résidents d’Iqaluit qui souhaitent rentrer chez eux, de même que les travailleurs essentiels, les patients en déplacement médical et les personnes ayant une autorisation gouvernementale sont autorisés à entrer dans la capitale territoriale.

La situation actuelle montre que les mesures de santé publique [...] ont permis d’empêcher la transmission de ce virus dans d’autres communautés , a-t-il mentionné.

Lundi, toutes les communautés de la région de Qikiqtaaluk - à l’exception d’Iqaluit et de Kinngait - verront leurs limites liées aux rassemblements passer à 100 personnes à l’extérieur et à 15 personnes à l’intérieur, ce qui exclut les membres du logement concerné.

En date de vendredi, Iqaluit recense un nouveau cas d'infection au virus qui cause la COVID-19, pour un total de 44 cas actifs. La communauté de Kinngait recense quant à elle un cas d'infection.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Par ailleurs, les écoles de cette région passeront au stade 2 du plan de réouverture, ce qui signifie que les élèves de niveau primaire retourneront en classe à temps plein tandis que ceux de niveau secondaire bénéficieront d’un enseignement hybride.

L’enseignement demeure cependant inchangé à Kinngait et à Iqaluit. Dans la capitale territoriale, les écoles sont toujours fermées.

L'école secondaire Inuksuk, à Iqaluit Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Il n’est pas approprié d’ouvrir les écoles d’Iqaluit puisque nous constatons qu’il y a encore transmission communautaire, a affirmé le Dr Patterson. Lorsque nous en arrivons au point où la plupart, sinon tous les cas seront isolés, nous envisagerons de rouvrir les écoles.

En revanche, il a ajouté que la vaccination de masse à Iqaluit donnait une longueur d’avance à la capitale territoriale. Il y a plusieurs différences entre les éclosions d’Iqaluit et d’Arviat, la principale étant la vaccination, a-t-il dit. Nous savons qu’elle protège les personnes les plus vulnérables tout en ralentissant la transmission. Il s’attend donc à assouplir plus rapidement les restrictions à Iqaluit qu’à Arviat.

Des paniers de denrées pour des personnes en quarantaine

Le premier ministre du Nunavut, Joe Savikataaq, a par ailleurs annoncé que les Nunavummiut qui sont contraints de s’isoler auront accès à des paniers gratuits d’aliments et de produits de première nécessité, tels que des fruits, du pain et de la nourriture traditionnelle, lorsqu’elle est disponible.

Depuis que ce programme a débuté à Iqaluit, le 14 mai, 116 paniers ont été distribués. Un panier sera offert par [le personnel] de santé chargé de faire un suivi médical , a-t-il précisé.