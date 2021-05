COVID-19 : des éclosions chez des personnes non vaccinées dans le Nord-du-Québec

Les plus récents cas se sont déclarés chez des personnes qui n’avaient pas été vaccinées.

Ce qu’on observe, c’est qu’il y a des milieux où les gens sont moins vaccinés ou pas du tout vaccinés, et là ça cause des éclosions. Heureusement, des éclosions limitées, parce que la dernière éclosion active qu’on a c’est une dizaine de cas , explique le directeur de la santé publique du Nord-du-Québec, le Dr Eric Goyer, en faisant référence à une éclosion dans un milieu de travail du secteur de Chapais et Chibougamau.

Le Dr Goyer constate aussi que les personnes qui n’avaient pas été vaccinées ont fait face à des symptômes plus intenses, qui duraient parfois plus de 10 jours. À l’inverse, un cas a été découvert par hasard chez une personne vaccinée, puisqu’elle était asymptomatique.

Même si l’échantillon est petit, puisqu’il n’y a eu qu’un vingtaine de cas confirmés dans le Nord-du-Québec depuis le début de la campagne de vaccination de masse à la fin janvier, le Dr Goyer fait quand même quelques constats.

On observe sur le terrain ce que les études commencent à nous démontrer de plus en plus. Premièrement, la vaccination semble efficace à prévenir les symptômes sévères, et l’autre chose qu’on voit aussi, c’est que dans les milieux qui sont vaccinés, on observe beaucoup moins d’éclosions. Même si ce sont de petits échantillons qu’on a, ça semble correspondre à ce que les études plus grandes démontrent, autant à l’international qu’au Québec.

Les gens vaccinés sont moins malades, moins susceptibles de transmettre la maladie. Une citation de :Dr Eric Goyer, directeur de la santé publique du Nord-du-Québec

Pour obtenir l’immunité collective, les autorités sanitaires du Nord-du-Québec visent un taux de vaccination de 75 % chez les 0-99 ans, mais comme les enfants en bas âge n’ont pas accès au vaccin, il est difficile d’atteindre ce taux en ne vaccinant que les adultes.

Les adolescents de 12 à 17 ans auront accès à la vaccination dans quelques jours et le Dr Goyer espère que les jeunes iront se faire vacciner.