Billie Eilish en concert au Canada en 2022

La jeune prodige de la musique pop sera à Montréal le 15 février, à Toronto le 16 février et à Vancouver le 24 mars.

Son deuxième album, Happier Than Ever, sortira le 30 juillet prochain.

C’est le truc le plus génial que j’ai jamais créé. Je suis terriblement excitée et nerveuse, et j’ai surtout tellement hâte de vous le faire entendre , avait écrit en avril dernier la chanteuse à propos de cet album.

Le premier opus de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, paru en mars 2019, s’était distingué en remportant cinq prix Grammy.