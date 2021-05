À 13 ans, elle a déjà abattu deux ours

Cette passion, elle la doit à son père et son grand frère, qui l’amènent en forêt depuis qu’elle est toute petite. Elle a attendu plusieurs années avant de pouvoir obtenir son permis et du coup, le droit de chasser en présence d’un adulte.

On a fait un pacte avec mon père. Si je passais mon année, je pouvais avoir une carabine rose comme je voulais. J’ai passé mon année. On est allés la chercher. J’avais déjà en tête tout ce que je voulais. C’était clair et net, j’attendais que l’année finisse pour que j’aille vivre cette expérience-là d’aller chasser un ours , raconte la jeune fille.

Liticia tient sa passion pour la chasse de son père. Photo : gracieuseté

Liticia Roy parle avec émotion de sa première prise, l’an dernier, alors qu’elle n’avait que 12 ans.

Je remercie mon père d’avoir été là, car je pense que ça n’aurait pas été gérable cette sensation-là. Au début, je respirais vraiment fort. J’avais la sensation que le cœur allait m’arracher. Mon père m’a parlé, m’a dit que tout allait bien aller, de la laisser venir, attends le bon moment, t’es capable, j’ai confiance en toi.

Il y a quelques jours, elle a vécu la même expérience pour la deuxième fois.

[C’était] un mâle et ce n’est vraiment pas comparable. Ça arrive, c’est brusque avec l’attitude "je suis fier, je suis le king, je suis le roi". Je l’ai tiré et c’est le même feeling que ça a fait, c’était incroyable , dit-elle avec le sourire.

Liticia Roy partage la passion de la chasse avec son frère. Photo : gracieuseté

Elle décrit l’ours comme une bête gracieuse et splendide. La jeune fille dit éprouver beaucoup plaisir à appâter la bête même si la tâche est rigoureuse et qu’elle se retrouve parfois à devoir gérer des milliers de mouches noires.

Liticia affirme que pour devenir une bonne chasseuse, il faut d’abord et avant tout de la patience et ne pas bouger.

Ils savent qu’on est là, mais c’est vraiment avec le ventre qu’on réussit à les attraper. Il faut être passionné aussi. Si tu n’es pas passionné, ce n’est pas agréable d’être là , admet-elle.

Liticia Roy a décidé de garder la peau et la tête de son premier ours. Du haut de ses 13 ans, elle s'imagine déjà raconter à ses futurs enfants les expériences qu'elle a vécues.