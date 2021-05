Un nouveau secteur ouvert au parc national de la Pointe-Taillon

Le secteur Camp-de-Touage-Les-Îles, situé à Saint-Gédéon, comprend notamment un camping de 80 emplacements, un centre de découverte et de services, un quai de mise à l'eau et une aire de pique-nique.

Cet emplacement, à la confluence de la baie des Cauchon et de la rivière Petite Décharge, fait partie de l'agrandissement du parc annoncé en 2018.

Une somme de 10,7 millions de dollars a dû être investie pour réaliser ces divers aménagements et pour créer une route d'accès. Le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, a participé à l'inauguration, un événement qui s'est déroulé de manière virtuelle en raison de la pandémie.

L'ouverture du secteur Camp-de-Touage-Les-Îles du parc national de la Pointe-Taillon constitue un jalon d'importance qui propulsera notre développement économique et touristique en plus de permettre la préservation d'un environnement exceptionnel. Saint-Gédéon voit son positionnement de destination vacances au Lac-Saint-Jean renforcé , a-t-il indiqué.

Le nouveau site est également traversé par la Véloroute des Bleuets.

L'agrandissement du parc national de la Pointe-Taillon se veut une démarche structurante, avec une vision à long terme. Il fera rayonner la région, ici, au Québec, comme ailleurs dans le monde, et permettra à tout un chacun un accès privilégié à notre nature. Je suis particulièrement fier de ce projet rassembleur et générateur pour l'économie régionale qui témoigne de la force mobilisatrice des acteurs du milieu sans qui l'initiative n'aurait pas été possible , a souligné le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, par voie de communiqué.

L'enthousiasme du ministre ne saurait faire oublier que l'échéancier original n'a pas pu être respecté. Au fil du temps, le chantier a entre autres été paralysé pour des considérations environnementales, comme le rappelle le directeur du parc national de la Pointe-Taillon, François Guillot. On a dû refaire nos devoirs en raison de la découverte de la présence de milieux humides. Ça nous a obligés à refaire les plans d'aménagement , a-t-il mentionné.

N'eût été du retard dans les travaux, l'inauguration officielle aurait pu se dérouler en 2019.

