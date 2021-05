Protéines végétales : l'Alberta se prive-t-elle d’une poule aux oeufs d'or?

Plusieurs milliards de dollars pourraient enrichir l’économie albertaine si la province investissait dans les protéines végétales comme les fameux produits Beyond Meat. Le gouvernement albertain doit toutefois se réveiller rapidement s’il veut se faire une place dans ce marché en pleine croissance, disent ses partisans.

À Edmonton, l’entreprise GrainFrac aimerait s’engouffrer dans ce secteur. Née de recherches en technologies à l’Université de l’Alberta, la compagnie extrait la fibre des céréales. Sa prochaine étape est d'extraire les protéines.

Le président de GrainFrac Brad Shapka a songé plus d’une fois à déménager hors de la province.

Nous avons une quantité énorme de ressources naturelles et nous savons qu’il y a une demande énorme pour des protéines végétales. Pourtant, très peu est fait ici pour stimuler cet environnement , explique M. Shapka.

Voir si peu fait pour soutenir les initiatives en protéines végétales est surprenant. Une citation de :Brad Shapka, président de GrainFrac

Le silence albertain

D’autres juridictions, comme certains états américains, offrent des terres gratuites et de gros incitatifs financiers pour attirer des investissements, ajoute-t-il. L’offre de l’Alberta fait pâle figure à côté de la leur.

Trouver la mention protéines végétales sur le site du ministère de l’Agriculture de l’Alberta relève de la chasse au trésor.

Le ministre albertain de l'Agriculture, Devin Dreeshen, dit travailler sur neuf projets d'investissements en protéines végétales. Photo : Radio-Canada

Le ministère a même annulé, au printemps, le renouvellement du financement de l’Alliance des protéines végétales de l’Alberta, un organisme qui œuvrait à l’expansion de ce marché.

Pour l’ancien président d’Ag-West Bio, Wilf Keller, la province se tire dans le pied avec cette décision. La fin de l’Alliance est vraiment une perte pour l’Alberta parce qu’elle avait établi un réseau , souligne-t-il.

Vous avez besoin d’un groupe de pression de l’industrie pour faire avancer ces enjeux. [...] C’est difficile de dire que l’Alberta a raté le coche, mais le plus tôt la province s’implique, la plus compétitive elle sera.

Un nouvel or

La décision a laissé perplexe la présidente de l’Alliance, Allison Ammeter, parce qu’elle ne voit que des avantages à investir dans le secteur.

Le marché mondial des protéines végétales représente plus de 9,6 milliards de dollars et devrait doubler d’ici 2023 selon les chiffres compilés par le gouvernement fédéral.

En plus des substituts de viande, les céréales transformées sont de plus en plus utilisées dans les produits de beauté, l’emballage alimentaire ou même la construction.

Les productions des pois chiches, de lentilles et de pois sont concentrées dans les trois provinces des Prairies, à l'exception des haricots, qui sont aussi produits dans le sud du Québec et de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

L’Alberta pourrait se tailler une place grâce à ses cultures existantes de légumineuses. Selon Mme Ammeter, si un tiers des pois cultivés en Alberta était transformé ici au lieu d’être exporté, cela représenterait un milliard de dollars en retombées économiques.

Ce n’est pas tellement une perte qu’un manque à gagner. On nous paye pour la matière brute alors qu’on pourrait y ajouter de la valeur ici, garder des emplois, garder notre propriété intellectuelle et accroître notre produit intérieur brut , explique-t-elle.

Le directeur du commerce à la Fondation Canada West, Carlo Dade, souligne aussi qu’en investissant dans ce secteur, l’Alberta pourrait diversifier ses marchés et diminuer sa dépendance envers la Chine, qui lui a causé bien du souci par le passé.

Pourquoi ces arguments n’aboutissent pas? Aucun des intervenants ne comprend. Je suis confus, je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas plus de volonté politique et compréhension générale des avantages , explique l’entrepreneur Brad Shapka.

Interrogé sur le sujet, le ministre de l’Agriculture Devin Dreeshen n’était pas disponible pour une entrevue. Dans un courriel, il indique que la province a déjà soutenu quatre investissements dans le secteur pour un total de 29 emplois créés et de 16 millions de dollars.

Neuf autres projets sont en discussion pour des investissements de 500 millions de dollars, selon le ministère.

Une féroce compétition

Ces chiffres font toutefois pâle figure par rapport aux investissements ailleurs, et notamment à l'est de l'Alberta.

Sur le site du ministère de l’Agriculture du Manitoba, la province vante abondamment sa stratégie établie en 2019 pour le développement des protéines animales comme végétales.

La politique est payante. Le géant français des ingrédients d’origine végétale Roquette y construit la plus grande usine de transformation de pois au monde pour 600 millions de dollars.

La Saskatchewan, elle, abrite la supergrappe fédérale des industries des protéines du Canada. La compagnie Cargill y a aussi annoncé une usine de transformation du canola pour 350 millions de dollars.

Transformer les légumineuses en substitut de viande ou en emballage compostable pourrait être une nouvelle source de diversification économique. Photo : iStock

Selon Mme Ammeter, la province devrait s’inspirer de ses voisins en commençant par établir une stratégie de développement des protéines.

Juste montrer son soutien fait la différence. Mais c’est aussi un signal que vous envoyez aux municipalités de changer leur règlement pour faciliter l’installation d’usines. Vous envoyez un signal aux infrastructures pour coordonner l’électricité, l’eau, les routes… pour que tout cela fonctionne vers le même but , explique-t-elle.

Une stratégie provinciale aiderait également à unifier l’industrie plutôt que de garder les divisions actuelles entre protéine animale et végétale, selon M. Dade.

Des crédits d’impôt ciblés pourraient également être plus efficaces que la réduction actuelle de l’impôt sur les sociétés, ajoute Mme Ammeter.

Agir devient pressant parce que, selon elle, dans moins de cinq ans, l’Alberta aura manqué l’occasion.