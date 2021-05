Une autre demi-journée de grève dans les écoles des CSS de la Capitale et de Portneuf

Les cours en matinée sont annulés et le service de garde sera fermé en raison d'une grève des employés de soutien des écoles. Une manifestation est prévue vendredi matin sur le boulevard Wilfrid-Hamel dans le secteur de l’école secondaire Vanier.

La présidente de la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Julie Duperré, dénonce la lenteur des négociations. Elle accuse le gouvernement Legault de ne pas jouer franc jeu en prétendant offrir des augmentations de 8 % sur trois ans aux employés de soutien.

C’est complètement faux. Ils nous offrent 1,75 % la première année, 1,75 % la deuxième année et la troisième année ils nous offrent 1,50 %. Ça fait 5 % et le 3 % supplémentaire ils veulent nous le verser en montant forfaitaire. […] Donc ça n’a aucun effet pour le futur , s’indigne la représente des employés de soutien du CSScentre de services scolaire de la Capitale.

C’est toujours les mêmes offres depuis le début. Une citation de :Julie Dupéré, présidente de la section 1296 du SCFP

Les employés de soutien incluent le personnel des services de garde, les éducateurs spécialisés, le personnel de bureau et l’ensemble des métiers de type cols bleus. Pour une deuxième matinée en autant de semaines, les parents seront donc forcés de garder leur enfant à la maison.

Le but, c’est que ça se règle le plus vite possible. Nécessairement, on ne veut pas faire de tort aux élèves. Notre but c’est vraiment de faire entendre notre cause , fait valoir Julie Dupéré.

Les employés de soutien du CSScentre de services scolaire des Premières seigneuries ont eux aussi un mandat de grève. Le débrayage est prévu pour la matinée du 3 juin.