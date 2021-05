1985-1986 : Une saison en dents de scie

À l’automne 1986, les chroniqueurs sportifs Yvon Pedneault, Pierre Bouchard, Claude Brière et Gilles Tremblay reviennent sur une année mi-figue mi-raisin dans l’émission spéciale Les Canadiens : de l’improbable à la réalité, diffusée le 17 septembre 1986.

Les Canadiens : de l’improbable à la réalité, 17 septembre 1986

Selon le journaliste Yvon Pedneault, pour bien comprendre l’atmosphère qui régnait chez le Canadien lors de la saison 1985-1986, il faut remonter en juillet 1985, alors que l’entraîneur Jacques Lemaire démissionnait à la surprise générale.

Un départ qui allait créer un grand vide tant cet entraîneur et ancien joueur du Canadien était respecté et admiré.

Jacques Lemaire avait amené une forme de "coaching" que personne n’avait jamais vu. Une forme de "coaching" moderne, on se disait : enfin le Canadien est à l’heure des années 1980 avec un "coach" des années 1980. Mais ça n’allait durer qu’un an et demi. Une citation de :Claude Brière, journaliste sportif

Jacques Lemaire croyait en son bras droit Jean Perron qui allait lui succéder. Mais cette confiance n’était pas éprouvée par tous. Perron était qualifié de grand partisan par les chroniqueurs de l’époque et on doutait de ses capacités à diriger derrière le banc.

Les vétérans de l’équipe, comme Bob Gainey et Larry Robinson, mettent du temps à l’accepter et certains joueurs demandent même sa tête à quelques semaines du début des séries éliminatoires.

Le début de saison du Canadien est catastrophique et le très grand bassin de recrues au sein de la formation, qui sont au nombre de huit, est pointé du doigt.

Les nouveaux et les joueurs d’expérience forment deux camps. Comme le mentionne le chroniqueur Claude Brière, qui rapporte les propos du joueur Mario Tremblay, l’adaptation passe par une foule de détails.

Mario Tremblay me disait, "le pire d’avoir tout ce groupe de jeune là autour de nous c’est dans le vestiaire. Dans le vestiaire c’est leur musique qui joue et nous les vétérans on est absolument incapable d’écouter cette musique". Une citation de :Claude Brière, journaliste sportif

Heureusement, comme le mentionne Yvon Pedneault, l’équipe a bénéficié de la meilleure attaque à cinq du circuit durant plusieurs mois. Mats Naslund, Kjell Dahlin et Bobby Smith ont tous connu une grande saison.

Malgré tout, vers la mi-mars, l’équipe connaît sa pire période de léthargie.

À six matchs de la fin de la saison régulière, Claude Lemieux est rappelé de la ligue américaine et apporte un type de jeu plus robuste, ce qui inspire ses coéquipiers.

En fin de saison, Jean Perron arrêtera son choix sur Patrick Roy comme gardien numéro un. L’entraîneur aura tergiversé toute l’année entre ses trois gardiens. Mais le choix du jeune gardien de tout juste 20 ans s’avérera judicieux.

Vétérans et recrues s’unissent pour une victoire inespérée

Le Canadien enregistre cette année-là 87 points en saison régulière. Il fait son entrée en série avec 12 recrues au sein de sa formation.

C’est vraiment lors des séries que la chimie se développe et qu’anciens et jeunes joueurs mettent de côté leurs différents pour atteindre le sommet.

Le 24 mai 1986, le journaliste et animateur Serge Arsenault fait le compte rendu de l’ultime match contre les Flames de Calgary.

Téléjournal, 24 mai 1986

Alors que les Canadiens menaient 4 à 2 en troisième période, à 46 secondes de la fin, Joe Mullen trouve le fond du filet, ce qui galvanise les partisans des Flames qui y croient encore.

Et avec 14 secondes à jouer, Patrick Roy frustre Jamie Macoun avec un arrêt spectaculaire.

Le CH l’emporte contre les Flames par la marque de 4 à 3 gagnant la finale par quatre gains à un.

Des arrêts clés tout au long des séries éliminatoires ont révélé au monde le grand gardien qu’était Patrick Roy.

Avec une moyenne de 1,93 lors des séries de 1986, le jeune gardien avait pleinement mérité son trophée Conn Smythe.

Une ambiance survoltée sur la rue Sainte-Catherine

Des partisans en liesse attendaient les joueurs le lundi suivant leur victoire. Le journaliste Paul Toutant décrit dans ce reportage la traditionnelle parade de la coupe Stanley.

Ce soir, 26 mai 1986

On avait oublié à quel point la fièvre du hockey était forte à Montréal. (...) Il est impossible de connaître exactement le taux d’absentéisme cet après-midi, mais on peut présumer que des milliers de travailleurs ont pris congé. Les postes ont fonctionné au ralenti, les restaurants ont perdu leurs chefs. Une citation de :Paul Toutant, journaliste

Avec cette 23e coupe Stanley, le Canadien de Montréal venait de battre le record du sport professionnel en Amérique du Nord pour le nombre de championnats remportés devançant les Yankees de NY au baseball.

L’équipe de baseball a repris la tête depuis et le Tricolore occupe la seconde place.