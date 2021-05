La saison de pêche est ouverte en Abitibi-Témiscamingue

L’ouverture de la saison de la pêche dans la zone 13, qui couvre le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, s’est faite par un temps chaud, mais aussi sous le couvert de restrictions qui empêchent toujours l’accès à la région à des visiteurs de l’extérieur.

Directeur de la Pourvoirie du Nord, sur le chemin Baie-Carrière à Val-d’Or, Michel Guénette a quand même vu les clients envahir le site dès les petites heures du matin, comme c’est la coutume.

Michel Guénette, directeur de la Pourvoirie du Nord de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

C’est sûr que l’ouverture, c’est un événement pour plusieurs pêcheurs, souligne-t-il. Beaucoup de gens arrivent ici la veille pour être sur l’eau à 6 h du matin. C’est une petite folie. Les gens sont de bonne humeur d’être ici et on est contents de les voir.

Puisque les déplacements entre les régions devraient être permis à compter du 28 mai, la pourvoirie s’attend à une saison lucrative.

Présentement, on ne peut pas avoir les gens des zones rouges ou orange ou encore les Américains, mais les gens de la région sont au rendez-vous, précise M. Guénette. Ça leur donne plus d’espace. Pour le reste de la saison, ça va ressembler à ce qu’on a vécu l’an passé. On est habitués et on est très confiants.

Hugo Leblanc et des amis étaient parmi le groupe de pêcheurs qui ont profité de l’ouverture de la saison pour lancer leur ligne à l’eau.

Hugo Leblanc (au centre) était parmi le groupe de pêcheurs qui ont profité de l’ouverture de la saison pour lancer leur ligne à l’eau. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Je regarde ça depuis des mois, explique-t-il. Tu as toujours hâte que la neige fonde pour sortir le bateau, le nettoyer et le mettre à l’eau. J’aime la pêche parce que ça permet de décrocher. C’est calme sur le lac, sans signal téléphonique et on profite de la belle nature autour de nous.

Tony Pedro, un autre habitué de l’ouverture de la pêche, s’attend à de bons résultats, puisque le temps doux du printemps a déjà permis aux poissons de frayer.

C’est parfait comme ça parce que, des saisons comme l’an passé, quand il y a encore de la glace à l’ouverture, ce n’est pas bon pour le poisson. Ça détruit les populations. On est ici pour avoir du plaisir, côtoyer plein de gens qu’on connaît sur l’eau et essayer de faire une belle petite pêche pour avoir un festin de doré ce soir , souligne-t-il.

Pour Xavier Brière et son père Marc, l'ouverture de la pêche est un événement à vivre en famille. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Véritable mordu de pêche, été comme hiver, Marc Brière et son fils Xavier n’allaient pas non plus manquer cette journée bien spéciale.