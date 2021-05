Ottawa se dit persuadé que Moderna livrera tous les vaccins commandés

Nous sommes tout à fait sur la bonne voie , a insisté le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, vendredi, lors d'un point de presse virtuel auquel il participait depuis Moncton.

Les propos de la brigadière-générale Krista Brodie, nouvelle responsable de la distribution des vaccins, ont laissé croire jeudi que le Canada risquait d'avoir reçu à la fin juin 10 millions de doses de moins que les 48 à 50 millions prévues pour le premier semestre de l'année. Elle a en effet parlé de 40 millions de doses, une apparente réévaluation à la baisse attribuable en bonne partie aux retards de livraison de Moderna.

En tout et pour tout, le Canada a commandé 44 millions de doses à Moderna. Mais personne n’est encore en mesure de dire quand arrivera la part du lion de cette commande, soit 30 millions de doses.

Le ministre canadien des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

M. Leblanc a noté vendredi que Krista Brodie ne travaille qu'à partir des livraisons planifiées en bonne et due forme, ce qui n'est pas encore le cas de toutes celles de Moderna, mais ce qui n'implique pas non plus qu'elles n'arriveront pas.

La générale Brodie a bien indiqué les chiffres pour lesquels nous avons une date de livraison certaine , a expliqué le ministre, ajoutant que son équipe et elles ne discutent avec les provinces que des doses pour lesquelles ils disposent d’une date précise d’arrivée qui est confirmée .

Nous continuons d’avoir des discussions avec Moderna pour avoir des précisions sur les millions de doses que nous attendons d’ici la fin juin et pour clarifier l’échéancier, a ajouté Dominic LeBlanc.

Nous sommes tout à fait confiants que Moderna est capable de [respecter] ses obligations. Une citation de :Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales

Le ministre a aussi certifié que la distribution de vaccins se déroule très bien.

Un total d'environ 25 millions de doses – dont 1,1 million du vaccin de Moderna arrivées vendredi – devraient avoir été distribuées avant la fin du week-end.