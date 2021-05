Rouvrir ou fermer les écoles en Ontario : entre espoir et incertitudes

En Ontario, la décision du gouvernement de Doug Ford de ne pas s’engager à rouvrir ou à fermer les écoles continue de faire réagir parents, élèves, enseignants et experts. Pour l’instant, elles demeurent fermées jusqu’au 2 juin, mais le souhait de terminer la rentrée scolaire en présentiel est toujours présent.

La mère de famille et enseignante, Sophie Cathelineau, est extrêmement en colère . Et son sentiment est partagé par beaucoup de parents à qui elle a parlé, dit-elle. On arrive à un point où c’est insupportable. Avec le yo-yo constant, la confiance envers le gouvernement est perdue.

La mère de famille et enseignante, Sophie Cathelineau, dit être «tannée» des remerciements de Doug Ford. Elle souhaite des actions de son premier ministre. Photo : Radio-Canada

Pour elle, la hausse des problèmes de santé mentale chez les jeunes enfants fait en sorte qu’il est essentiel de ne pas finir l’année scolaire à la maison, rappelant que ce mode d’enseignement devait être une solution de secours, pas une solution permanente , a-t-elle plaidé.

Les enseignants, nous sommes fatigués. Il y a des tensions dans les équipes. Les enfants arrivent à bout de ce qu’ils peuvent fournir comme effort. Une citation de :Sophie Cathelineau, mère de deux enfants et enseignante

Dans les heures qui ont suivi la conférence de presse de Doug Ford, jeudi, un groupe d’organismes et d’associations ont signé, tous ensemble, une lettre ouverte demandant que les élèves ontariens puissent retourner sur les bancs d’école. Parmi les signataires, on retrouve le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), l'Alliance des pédiatres de l'Ontario et le Réseau des pédiatres communautaires d'Ottawa.

Le médecin des maladies infectieuses à l’Hôpital général de Kingston, le Dr Santiago Perez, milite lui aussi depuis un bon moment pour la cause.

Père d’une fille de 12 ans, il souhaite lui aussi le retour en présentiel. Je comprends que de rouvrir dans une zone chaude pourrait entraîner une importante charge de travail à la santé publique, de suivre les cas s’il y a des éclosions, etc.

Cependant, il ne comprend pas en quoi cela causerait un problème dans les zones éloignées de Toronto où le virus ne circule pas abondamment.

Lors de sa conférence de presse, Doug Ford a répété que, si les écoles rouvrent leurs portes, cela entraînerait une hausse de 11 % des nouvelles infections de COVID-19, selon des experts consultés. À ce sujet, le Dr Perez est sceptique.

Je ne sais pas d’où il sort ces données, mais ici, à KLF&AKingston Frontenac Lennox et Addington , cela signifie une hausse de 0,7 cas de plus par jour. Cela n’est pas un argument pour garder les écoles fermées , a-t-il illustré au micro de l’émission Sur le vif.

Le Dr Santiago Perez souhaite que les écoles puissent accueillir de nouveau les élèves pour la fin de l'année scolaire (archives). Photo : Santiago Perez Patrigeon

Il a aussi avoué, du même souffle, avoir été choqué par les propos de Doug Ford sur le fait qu’il n’y avait pas de consensus scientifique sur la réouverture des écoles, alors que le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr David Williams, lui a conseillé de rouvrir les écoles.

Quant à Sophie Cathelineau, la mère et enseignante est persuadée que cette hausse potentielle est gérable .

Elle aurait aussi aimé que tout soit mis en place pour permettre cette réouverture. Si les jeunes avaient été une priorité, on aurait fait en sorte que les enseignants soient vaccinés, mais nous avons été ajoutés en dernier sur la liste des priorités. C’est assez révélateur de la priorité de notre gouvernement , a-t-elle pesté.

De son côté, le directeur général de l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC), Yves Lévesque, aurait aimé que la province dévoile clairement ce qu’elle envisage de faire. Il souhaite que tout le monde soit fixé rapidement, et ce, peu importe la décision finale.

Nous avons besoin de savoir quelle est la direction pour nous permettre de planifier, ce qui va réduire le stress et l’anxiété des enseignants, des parents et des élèves.

Selon Yves Lévesque, la clarté amène la stabilité, ce qui diminue l'anxiété (archives). Photo : Radio-Canada

D’ici là, l’ AFOCSCAssociation franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques , qui a des écoles aux quatre coins de l’Ontario, continue de se préparer à toute éventualité pour la conclusion de la présente année scolaire et dans sa planification de la prochaine rentrée.

Yves Lévesque se range également derrière l’idée du Dr Perez et de préconiser une approche régionale, pour permettre à certaines communautés de revenir en classe.

Avec les informations d’Emmanuelle Poisson, de Jérémie Bergeron et de Nafi Alibert