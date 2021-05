Les entreprises peuvent-elles imposer des restrictions aux personnes non vaccinées?

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a affirmé à quelques reprises qu’il ne souhaitait pas imposer aux Albertains l’utilisation d’un passeport vaccinal pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Qu’en est-il des propriétaires de commerces et des employeurs? Pourraient-ils imposer leurs propres restrictions aux clients et aux employés qui ne sont pas vaccinés?

Montrer une preuve de vaccination pour s'attabler dans un restaurant ou pour assister à un concert : c’est le genre de mesures pour lesquelles ont déjà opté certains pays comme Israël, le Danemark ou encore l’État de New York, aux États-Unis.

Alors que le Québec y réfléchit aussi, le concept n’est pas populaire auprès du gouvernement albertain.

Lors d’une période de questions-réponses diffusée sur sa page Facebook, mardi, le premier ministre Jason Kenney a répété que son gouvernement ne souhaitait pas la création d’un passeport vaccinal.

Nous avons été clairs sur le fait que nous ne faciliterons pas la création de passeports vaccinaux , a-t-il affirmé.

Il a précisé qu’un projet de loi avait été déposé afin d’éliminer la disposition de la loi sur la santé publique qui permet à la province de rendre la vaccination obligatoire.

Une idée qui fait son chemin

La propriétaire du restaurant Moonlight & Eli, de Calgary, Mhairi O'Donnell, pense toutefois qu’un passeport vaccinal pourrait offrir une tranquillité d’esprit à ses employés.

Elle dit que le personnel de la restauration a subi beaucoup de stress durant la pandémie, notamment en raison des clients qui ne respectent pas les mesures sanitaires.

C’est très normal de prouver qu’on a été vacciné, je ne vois pas pourquoi [le vaccin contre la COVID-19] serait différent. Une citation de :Mhairi O'Donnell, propriétaire du restaurant Moonlight & Eli

La pédiatre et professeure associée Tehseen Ladha, de la Faculté de médecine de l'Université de l'Alberta, soutient, elle aussi, l’idée d’un passeport vaccinal pour accéder à certains services ou activités non essentiels.

On doit s’assurer qu’un certain pourcentage de la population est vacciné pour atteindre l’immunité collective. Exiger d’être vacciné pour participer à des activités non essentielles comme aller dans un bar, à des concerts ou des festivals, permet de protéger le bien commun et la population générale , explique-t-elle.

Elle précise toutefois que le certificat de vaccination ne peut pas se substituer complètement aux mesures sanitaires déjà en place, notamment en raison de l'accès inégal au vaccin dans la communauté.

Pas de loi canadienne

L’avocat en droit du travail Christian Cormier affirme, quant à lui, qu’aucune loi canadienne ne permet d’obliger les Canadiens à se faire vacciner.

Il soutient que des entreprises qui imposeraient des restrictions aux personnes qui ne sont pas vaccinées s’exposeraient à des poursuites pour discrimination.

On pourrait s’imaginer que quelqu’un considère qu’il est discriminatoire d’exiger qu’on soit vacciné pour se faire servir , dit-il.

Au moment où on se parle, un employeur ne pourra pas exiger qu’un employé doive se faire vacciner pour retourner au travail. Une citation de :Christian Cormier, avocat en droit du travail

Selon la spécialiste en droit de la santé à l’Université de Calgary Lorian Hardcastle, l’utilisation d’un badge COVID à l’intérieur des frontières d’un pays soulève la question du respect des droits de la personne.

Si un gouvernement exige que les gens soient vaccinés pour accéder à certains services, il doit également trouver des manières de s'occuper des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner, pour des raisons de santé, par exemple , dit-elle.

Elle précise que la province pourrait potentiellement légiférer afin de déterminer quels secteurs peuvent exiger la vaccination et dans quelles circonstances.

La professeure de bioéthique Vardit Ravitsky, de l'Université de Montréal, ajoute quant à elle que les employeurs peuvent mettre en place des mesures incitatives, comme l’octroi de congés ou des primes, pour convaincre leurs employés de se faire vacciner.

Pour les clients, il est plus sécuritaire de garder les mesures actuelles de santé publique que de garantir qu’il n’y a aucun problème parce que tout le monde est vacciné. [...] La raison est qu’il n’est pas clair si les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus aux autres , précise-t-elle.

L'exemple d'Israël

Selon Vardit Ravitsky, le cas de pays comme Israël démontre que le passeport vaccinal est surtout une mesure incitative à la vaccination.

D’après moi, la question clé, c’est : combien de personnes sont vaccinées dans la population dans chaque province. [...] Au-delà de 50 % à 60 %, la vie peut reprendre avec ou sans certificat de vaccination , affirme-t-elle.

La professeure, d’origine israélienne, affirme que, bien que son pays d’origine ait opté pour le badge COVID , son utilisation n’est pas toujours courante.

Ce que je vois sur le terrain, c'est que plusieurs endroits ne demandent pas de voir le certificat. Ce n’est pas vraiment appliqué sur le terrain. C’est plus une mesure d’encouragement , dit-elle.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin