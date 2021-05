Un projet de production d’hydrogène vert à Bécancour évalué à 1 G$

L’entreprise a pour objectif de convertir en énergie des tonnes de déchets allant du papier, des écorces de bois, des plastiques non recyclables et des rejets de bois de déconstruction.

Chaque année au Québec, on produit 960 000 tonnes de recyclage. On en valorise 52 %. Il y a donc 48 % qui s’en vont dans les sites d'enfouissement présentement. On apporte une solution à ce problème. On va éliminer des déchets , explique Normand Goyette, président et chef de la direction à H2 V Énergies.

Selon M. Goyette, la production d’une tonne de cette énergie verte nécessiterait selon lui 5,25 fois moins d’électricité que la technologie répandue qui utilise l’électrolyse de l’eau.

Pour aller de l’avant, le projet doit cependant obtenir l’aval du Bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Dans l’attente, le promoteur a déjà convaincu un premier partenaire d’investir 35 M$. Le financement restant sera complété d’ici la fin des audiences du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement .

Actuellement, il y a un besoin criant mondial. Quand tu regardes le plastique qui flotte dans la mer, et les animaux qui en mangent et qui en meurent... Nos jeunes! Ce qu’on veut faire, c’est investir dans des compagnies comme ça pour la planète. La réduction des gaz à effet de serre : on va y arriver comment? Ce projet permettra de produire entre 50 et 80 000 tonnes avec zéro émission. Ce n’est pas seulement de fabriquer de l’hydrogène, c’est aussi pour ramasser toutes les cochonneries , explique Richard Tremblay, président de Performance Globale TPC3 Holdings, et partenaire financier du projet.

Une première étape

Outre ce partenaire, Normand Goyette affirme avoir déjà trouvé d’autres partenaires financiers en Californie et dans le secteur bancaire. Le promoteur sollicite également les gouvernements provincial et fédéral.

On vise une mise en service au premier trimestre de l’année 2024, on demande 100 M$ de dollars à la Banque de l’infrastructure [du Canada]. On parle de 197 M$ au gouvernement provincial dont 97 M$ en équité , précise M. Goyette. Les deux ordres de gouvernement devraient ainsi investir ensemble près de 300 M$.

En contrepartie, les retombées économiques pour le gouvernement seraient d’environ 131 M$ par an , ajoute-t-il. Pour l’ensemble du projet, les retombées totales sont évaluées à 201 M$. Une centaine d’emplois de haute qualité autour de 45 $ de l’heure seraient créés, selon le promoteur.

L’appui du maire

Depuis plus d’une décennie, de nombreux projets d’envergure ont été annoncés sans jamais se réaliser. Minéraux rares Quest planifiait investir 1,6 G$ dans le parc industriel. IFFCO promettait pour sa part un projet de 1,3 G$.

Panneaux solaires Timminco prévoyait aussi une usine de plusieurs centaines de millions de dollars. Cliff Minerals lorgnait aussi la région. Malgré ces nombreuses déceptions, le maire de la ville demeure optimiste.