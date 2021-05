Tinder veut vous faire réfléchir avant que vous envoyiez des injures

Après Instagram, Twitter et TikTok, c’est au tour de Tinder de demander à ses utilisateurs et utilisatrices de prendre un moment de réflexion avant d’appuyer sur « envoyer » lorsque des propos offensants sont détectés dans un message.

Le groupe Match, la maison-mère de Tinder, se reposera sur une intelligence artificielle pour détecter les phrases injurieuses dans les messages. L’application posera ensuite la question Êtes-vous sûr(e)? à l’auteur ou l’autrice de ces mots, ce qui pourrait pousser l’internaute à reconsidérer ses propos avant de les acheminer à autrui.

Les mots sont aussi puissants que les actions, et aujourd'hui, nous prenons une position encore plus forte : le harcèlement n'a pas sa place sur Tinder , a déclaré Tracey Breeden, responsable de la sécurité et des intérêts sociaux pour le groupe Match.

Des résultats préliminaires encourageants

La fonctionnalité, qui a déjà été testée auprès d’internautes, a été jugée suffisamment efficace par Tinder. Selon les données dévoilées dans un billet de blogue, l’application est parvenue à réduire d'environ 10 % le langage inapproprié dans les messages envoyés .

Ses membres qui ont vu l'avertissement étaient aussi moins susceptibles de faire l’objet d'un signalement pour des messages inappropriés au cours du mois suivant .

Il s’agit de la dernière offensive en date de Tinder pour rendre son application plus sécuritaire pour ses utilisateurs et utilisatrices.

Début 2021, Tinder a annoncé un partenariat avec l’organisme à but non lucratif Garbo afin d’intégrer dans l’application la vérification des antécédents judiciaires des prétendants et prétendantes aux États-Unis. Mais la fonctionnalité a été la cible de critiques, arguant qu’elle pouvait être discriminatoire.