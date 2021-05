Du camping sous la pluie et sous le signe de la COVID-19 en fin de semaine

Des nuages, des averses, des orages et du temps relativement frais sont attendus tout au long de la longue fin de semaine dans de nombreux secteurs du sud du Manitoba, là où sont situés la majorité des parcs et des lieux de villégiature.

Mais le mauvais temps ne sera pas le seul inconvénient qui attend les campeurs et les visiteurs des parcs provinciaux.

La province a annoncé, jeudi, des restrictions additionnelles qui seront en vigueur au cours de la fin de semaine, pour éviter la propagation du coronavirus au moment où le nombre de nouveaux cas quotidiens atteint des sommets.

Ce qu’on vous demande de faire

La province demande à toute personne qui se rend dans un parc provincial, un camping provincial ou un chalet de :

continuer de pratiquer la distanciation physique;

continuer de pratiquer les gestes barrières, en particulier sur les sentiers, les plages, les terrains de jeux, les toilettes et les douches;

rester à la maison si vous ne vous sentez pas bien ou d'y retourner immédiatement si vous êtes malade ou si vous ressentez des symptômes associés à la COVID-19;

Les propriétaires de chalets doivent limiter les contacts extérieurs alors qu’ils sont en route vers leur chalet, par exemple en faisant le plein d’essence près de leur résidence et en évitant de s'arrêter en chemin. La province leur demande aussi de rester à la maison s’ils sont malades.

Seules les personnes qui vivent ensemble peuvent se regrouper sur un même site de camping. Photo : Radio-Canada

Ce qu’il ne faut pas faire

Il ne faut pas recevoir de visiteurs sur son site de camping. Seules des personnes qui vivent dans le même ménage peuvent se trouver sur un même site.

Tous les rassemblements extérieurs entre des personnes qui ne vivent pas ensemble sont défendus.

Si on se sent malade, il ne faut pas faire appel aux services de santé locaux sauf en cas d’urgence.

Il faudra continue de porter le masque à l'intérieur et la province recommande d'apporter du désinfectant à mains. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

En camping, il faut :

porter un masque à l’intérieur dans les immeubles des toilettes, des bureaux, des centres d’accueil et dans les abris;

apporter son désinfectant pour les mains;

se laver les mains et utiliser du désinfectant à base d’alcool régulièrement;

Ne rien laisser derrière soi et placer les déchets dans les poubelles et le recyclage dans les bacs prévus à cet effet.

La province indique que les toilettes et les douches seront fréquemment nettoyées et désinfectées dans les parcs provinciaux.

Elle rappelle aussi que les laissez-passer pour les véhicules sont requis pour entrer dans les parcs et qu’ils peuvent être achetés en ligne et imprimés à l’avance.

Restrictions pour les feux de camp et les sentiers

Les sentiers d'arrière-pays restent fermés et les interdictions de feux de camp restent en vigueur dans le sud de la province en raison de la sécheresse.

Les feux de camp ne sont pas permis dans tous les parcs, en raison de la sécheresse. Photo : iStock

Dans tous les parcs provinciaux situés au sud du 53e parallèle :

Tous les sentiers et les routes de navigation sont fermés.

Les feux de camp sont maintenant permis de 20 h à 8 h dans des foyers approuvés, seulement dans les parcs provinciaux situés dans l’est de la province, soit les parcs Whiteshell, Nopiming, Moose Lake et Saint-Malo, Birds Hill, Grand Beach, Spruce Woods et Turtle Mountain.

Les feux de camp sont interdits en tout temps dans tous les autres parcs provinciaux situés au sud du 53e parallèle.

L’utilisation d’appareils fonctionnant au gaz approuvés par l’Association canadienne de normalisation est permise.

Six conseils : Achetez votre laissez-passer pour véhicule en ligne avant de partir.

Ayez votre réservation de camping confirmée au moment d’arriver au bureau d’accueil.

Pratiquez la distanciation physique et les gestes barrières.

Évitez de vous regrouper avec des gens qui ne vivent pas avec vous.

Ne laissez pas de déchets derrière vous en partant.

Suivez les restrictions du parc dans lequel vous serez en ce qui concerne les feux de camp.

Le respect des règles

Les agents de conservation ont pour mandat de faire respecter les ordres de santé publique et l’état d’urgence dans les parcs provinciaux, et les autres employés (patrouilles, interprètes, sauveteurs, etc.) ont pour mandat de fournir des informations et de vérifier que les personnes adhèrent aux règles.

Il est interdit de déplacer du bois à brûler de Winnipeg vers un parc provincial pour éviter de propager l'agrile du frêne. Photo : David Cappaert/Michigan State University

En raison de la présence de l’agrile du frêne dans la capitale, il est par ailleurs interdit de déplacer du bois à brûler de Winnipeg vers un autre endroit. Les campeurs sont priés d’acheter leur bois aux endroits où ils camperont. Déplacer du bois à brûler est passible d’amendes pouvant aller jusqu'à 1300 $ pour des individus et jusqu'à 15 000 $ pour des entreprises.