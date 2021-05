Découvrir les distilleries du terroir québécois en mots avec Louise Portal

Le festival littéraire Metropolis bleu invite les gens à découvrir les distilleries du terroir québécois par l’entremise de textes inédits d’auteurs et d’autrices d’ici. Le balado Les routes littéraires des alcools du terroir nous emmène aux quatre coins de la province au gré d’histoires et d’anecdotes narrées par la comédienne Louise Portal et le comédien Sylvain Massé.

Le Québec regorge d’artisans et d’artisanes qui ont su intégrer les produits du terroir dans des alcools au goût unique. Metropolis bleu a eu l’idée rafraîchissante de célébrer ce talent à travers les mots, en demandant à un auteur ou une autrice d’écrire un texte sur une distillerie établie dans une région qui leur tient à cœur.

Ainsi, l’écrivaine Martine Dorval, établie à Shefford, a signé un texte intitulé Le cuisinier et le renard, inspiré de la Distillerie Shefford et de ses spiritueux à l’érable.

De la même manière, Marie-Ève Bourassa, scénariste pour la télévision, a livré un récit fictif inspiré du défunt Théâtre Snowdon, sur le boulevard Décarie à Montréal, pour représenter la vodka Prose, une vodka 100 % naturelle produite dans la métropole et dont la teinte rosée est obtenue grâce à l’utilisation de patates douces violettes du Québec.

En tout, ce circuit littéraire nous fait découvrir cinq distilleries. En plus de la Distillerie Shefford et de Prose Vodka, on y retrouve la Distillerie du Quai à Bécancour (texte de Mathieu Fortin), la Distillerie Vent du Nord à Baie-Comeau (texte de Gérard Pourcel) et la Distillerie du Fjord au Saguenay (texte de Louise Portal).

Quelques bouteilles d'Acérum, un produit fabriqué à la Distillerie Shefford. Photo : Radio-Canada / Crédit photo : Ève Laroche

Il y a vraiment des bijoux dans ces textes-là [...] Ça nous plonge dans quelque chose de romanesque, d’inusité. C’est vraiment très beau , a affirmé Louise Portal, porte-parole du circuit littéraire, en entrevue avec la chroniqueuse culturelle Katerine Verebely.

L’actrice suggère aux adeptes de road trip de partir en escapade pour aller visiter les différentes distilleries, tout en écoutant le balado. Mais pour ceux et celles qui voudraient les découvrir dans le confort de leur maison, les cinq textes sont disponibles en version écrite et en baladodiffusion sur le site de Metropolis bleu.