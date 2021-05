Une frontière fermée, deux communautés affectées

Séparées par la rivière des Outaouais, les deux communautés frontalières vibrent habituellement au même rythme.

Les vieilles habitudes ont toutefois la vie dure depuis la réapparition des contrôles policiers aux deux extrémités du pont le 19 avril dernier.

Gilles Raymond, un résident de Hawkesbury qui traverse la frontière sur une base régulière pour le travail, peut parler en connaissance de cause.

C’est un peu achalant. On se fait arrêter. On se fait demander où on va, pour quelle raison. [...] [Hawkesbury et Grenville], c’est une petite communauté. Beaucoup de gens ont de la famille et des amis [des deux côtés de la frontière] , raconte-t-il.

Chiffres d’affaires à la baisse

Cette diminution abrupte du trafic routier s’est traduite en une baisse toute aussi importante de l’achalandage pour plusieurs commerçants qui ont pignon sur rue le long de la route 344 à Grenville.

Depuis la fermeture de la frontière, les automobilistes et les motocyclistes qui l'empruntent sont beaucoup moins nombreux.

Pour la propriétaire du casse-croûte Fromage et Cie, Nathalie Malo, leur absence se fait particulièrement remarquer en début de semaine.

Nathalie Malo, propriétaire du casse-croûte Fromage et Cie à Grenville Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Sa clientèle est en grande partie constituée de voyageurs de passage dans la région.

On a quand même vu une chute de notre clientèle quand même assez importante, nous obligeant à mettre cinq personnes au chômage. [...] On n’avait pas le choix. Les ventes ne sont pas là , confie-t-elle.

C'est sans compter que l’entreprise, qui fabrique son propre fromage en grains, a dû diminuer sa production.

Nous avons été obligés de nous ajuster à ce niveau-là. À un moment donné, ça devient problématique, parce que si on produit moins, ça devient moins intéressant de faire du fromage frais chaque jour , ajoute Nathalie Malo.

Autre province, même réalité

Du côté ontarien de la rivière des Outaouais à Hawkesbury, Kevin Assaly, propriétaire d’un nouveau magasin de motos à la sortie du pont Long-Sault, doit composer avec la même réalité.

C'est super bien parti au mois de mars [lors de notre ouverture]. Mais depuis le début du 3e [confinement], c’est vraiment au ralenti. [Nos ventes] ont au moins diminué de 50% dans le dernier mois et demi , indique l'homme d'affaires.

Si le détaillant s’est installé à cet endroit, c’est entre autres pour tirer profit de la forte densité de circulation qui caractérise habituellement ce secteur du centre-ville.

Kevin Assaly est propriétaire du magasin Maximum Powersports à Hawkesbury. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Les Québécois constituent une part importante de sa clientèle.

Notre clientèle québécoise, ça joue entre 45 et 55%. Présentement, on a peut-être 10% de nos clients qui viennent du Québec , explique Kevin Assaly.

Réouverture de la frontière en suspens

Alors que les deux provinces ont présenté leur plan de déconfinement respectif, la levée des barrages routiers demeure en suspens.

Selon une porte-parole du premier ministre ontarien Doug Ford, la date de réouverture de la frontière entre le Québec et l’Ontario n’a pas encore été fixée.

Entre-temps, les belles journées ensoleillées propices aux balades vont et viennent.

Les deux communautés, qui constituent un point de rencontre prisé par les amateurs de moto entre Ottawa et Montréal, sont impatientes de tourner la page sur ce chapitre plutôt ennuyant.