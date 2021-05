COVID-19 : Plus de nouveaux cas en Outaouais qu'à Ottawa

La propagation de la COVID-19 a pris de l’ampleur au cours des 24 dernières heures alors que vendredi, on rapporte une augmentation significative en Outaouais. À Ottawa cependant, la santé publique rapporte un peu moins de cas comparativement à jeudi.

En Outaouais, 71 nouveaux cas de COVID-19 sont recensés par les autorités de la santé. Aucun nouveau décès n’est rapporté vendredi.

Les nouvelles infections représentent la plus importante hausse de cas quotidien depuis le 28 avril 2021 alors que les autorités de la santé en rapportaient 92.

Avec cette augmentation subite, la région atteint maintenant 12 000 cas répertoriés depuis le début de la pandémie.

Selon le plus récent bilan, 22 personnes sont toujours hospitalisées en raison de la COVID-19 en Outaouais, une baisse relativement à la veille; quatre personnes se trouvent toujours aux soins intensifs.

Selon le Centre intégré de santé et des services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l'Outaouais la situation épidémiologique demeure fragile . Parmi les cas déclarés aujourd'hui, il y a environ 40% des cas qui sont reliés à des éclosions, dont une au Centre de détention de Hull et une éclosion à la RPA Résidence de l’Île , écrit une porte-parole à Radio-Canada.

Pour l'ensemble du Québec 752 nouveaux cas de COVID-19 et 9 décès viennent s'ajouter au bilan de la pandémie dans la province.

Parmi ces nouveaux décès, six sont survenus entre le 14 et le 19 mai, et trois se sont produits avant le 14 mai. Ces victimes portent le bilan total à 11 075 décès depuis le début de la pandémie dans la province.

Depuis une semaine, la situation s'améliore dans les hôpitaux, où l'on constate un déclin du nombre de personnes hospitalisées.

Ottawa : 20 infections de moins que jeudi

La situation demeure plus stable à Ottawa et les nouvelles infections rapportées au cours des dernières 24 heures sont en baisse.

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) fait état de 68 nouveaux cas de COVID-19 dans la population, vingt de moins que la vielle. La santé publique déplore par contre 6 nouveaux décès liés au coronavirus.

Au total, 26 425 cas ont été rapportés depuis le printemps 2020 à Ottawa. Selon les données de SPO, 971 cas sont toujours actifs. Au total, 545 personnes sont décédées après avoir contracté le coronavirus dans la capitale fédérale depuis le début de la pandémie.

SPOSanté publique Ottawa indique, sur son site, que 58 personnes sont toujours hospitalisées, dont 15 d’entre elles se trouvent aux soins intensifs.

Pour tout l'Ontario, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 se trouve sous la barre des 2000 pour la troisième fois en quatre jours.

Santé publique Ontario confirme 1890 nouveaux cas de COVID-19 et 27 décès de plus. Il y a 55 hospitalisations de moins, pour un total de 1265 .

Par ailleurs, la province établit un nouveau record de vaccination en un jour, avec 158 524 doses administrées jeudi.

Vendredi, c'est donc 52,46 % des adultes de 16 ans et plus qui ont reçu au moins une dose jusqu’à maintenant.

La première étape de déconfinement déterminé par le gouvernement exige entre autres qu’au moins 60 % des Ontariens adultes aient reçu une dose du vaccin contre la COVID-19.