Journée nationale des patriotes : ouvert ou fermé?

La Journée nationale des patriotes a été proclamée par le gouvernement du Québec, en novembre 2002, pour que le lundi précédant le 25 mai de chaque année souligne désormais la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l'obtention d'un système de gouvernement démocratique .

Au Canada anglais, on nomme cette fête Victoria Day (« fête de Victoria », en français). Depuis 1953, la fête de Victoria vise également à célébrer l'anniversaire de naissance de la reine Élisabeth II, d'où l'expression fête de la Reine, appellation de plus en plus utilisée.