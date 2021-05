Plus de 500 employés de WestJet à Calgary et Vancouver rejoignent Unifor

Des centaines d’employés des aéroports internationaux de Calgary et Vancouver ont annoncé vendredi s’être syndicalisés sous la bannière d’Unifor.

Les 531 agents aéroportuaires de Calgary et de Vancouver, dont des bagagistes, sont désormais représentés par Unifor. Ils rejoignent ainsi plus de 7000 autres employés du secteur aérien, travaillant notamment pour des compagnies comme Air Canada et Air Canada Jazz.

La directrice de l’organisation d’Unifor, Kellie Scanlan, affirme que les conversations avec les employés de WestJet ont commencé avant la pandémie et qu’elles ont eu lieu en ligne à partir du moment où la situation sanitaire s’est dégradée.

Le syndicat affirme que les questions d’organisation du travail étaient au centre du lobbying intense qui a mené le gouvernement fédéral à apporter des soutiens financiers à l’industrie aérienne pendant la pandémie

Unifor, l’un des principaux syndicats du secteur privé au Canada, représente aujourd’hui plus de 300 000 employés au pays.

Plus d'informations à venir.