Quoi de neuf sur le front des ouragans dans l’Atlantique Nord?

Mais avant d’aller plus loin, rappelons d’abord que la saison des ouragans dans l’Atlantique Nord débute en théorie le 1er juin et se termine le 30 novembre.

Il va sans dire qu’on observe à l’occasion des tempêtes tropicales et des ouragans qui font fi de cette règle, comme ce fut le cas en 2005 et en 2020.

De fait, l’année dernière, la tempête tropicale Arthur s’est formée à la mi-mai, alors qu’en 2005 la saison s’est achevée très tard, soit au début de janvier 2006, avec la tempête tropicale Zeta, qui est venue mettre un terme à une saison explosive.

La dynamique et la thermodynamique des ouragans sont très complexes.

Néanmoins, les deux principaux facteurs qui vont avoir une incidence directe sur leur intensité sont les anomalies de températures de l’océan dans l’Atlantique Nord et la présence d’El Niño ou La Niña dans le Pacifique équatorial.

Étant donné que la principale source d’énergie d’un ouragan est l’eau chaude (au moins 27 degrés Celsius sur une épaisseur minimale de quelques dizaines de mètres) et qu’une fois de plus les températures des couches superficielles de la majeure partie de l’Atlantique Nord sont au-dessus des normales et devraient le demeurer dans les mois à venir, on pourrait s’attendre à avoir une activité cyclonique plus intense qu’à l’accoutumée.

Même si le phénomène El Niño/La Niña a lieu dans le Pacifique équatorial, il influe fortement sur les conditions météorologiques à l’échelle de la planète, et l’Atlantique Nord n’y échappe donc pas.

Leur impact dans l’Atlantique Nord se fait par le biais de ce qu’on appelle le cisaillement vertical des vents. Le cisaillement illustre la variation de la vitesse et de la direction du vent selon la hauteur.

Compte tenu du fait que le vent change naturellement de vitesse et de direction avec l’altitude, le cisaillement est une mesure de ces variations.

Quand El Niño est présent dans le Pacifique équatorial, le cisaillement vertical des vents s’intensifie dans l’Atlantique tropical par le biais d’une augmentation du vent en altitude dans cette région.

Avec le cisaillement vertical qui prend de l’ampleur, les amas orageux à l’origine des ouragans ne peuvent s’organiser efficacement et ce fort cisaillement devient alors un frein à leur développement. El Niño fait alors décroître le nombre de tempêtes tropicales et des ouragans dans l’Atlantique Nord.

La Niña agit de façon inverse, en diminuant le cisaillement vertical des vents dans l’Atlantique Nord, ce qui permet aux complexes orageux de se structurer plus facilement.

La Niña est donc propice à l’augmentation de l’activité cyclonique dans l’Atlantique Nord.

Ce qui nous attend

Mais alors, qu’anticipe-t-on cet été et cet automne : El Niño ou La Niña?

Depuis la mi-mai, La Niña a tiré sa révérence et les conditions sont devenues neutres dans le Pacifique équatorial. On s’attend à ce qu’elles le demeurent cet été.

Pour l’automne, c’est beaucoup moins clair et les outils de prévision laissent entrevoir une probabilité de 50 % à 55 % de voir réapparaître La Niña.

Il est donc possible qu’à l’automne les conditions deviennent quelque peu plus propices à l’intensification de l’activité cyclonique dans l’Atlantique Nord.

Tout compte fait, à la lumière de ces éléments, il semble que la saison des ouragans à venir pourrait bien être plus active qu’en temps normal.

C’est d’ailleurs ce qui est prévu jusqu’à maintenant par certains services météorologiques et agences scientifiques à travers le monde.

Une nouveauté cette année, l’Organisation météorologique mondiale, une agence de l’ONU, a décidé que dans le cas où la liste des 21 noms de tempêtes ne suffirait plus, on pourrait avoir recours à une nouvelle liste de noms, et ainsi ne plus avoir à utiliser les lettres de l’alphabet grec comme ce fut le cas l’année dernière et en 2005.