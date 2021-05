COVID-19 : fermeture temporaire d’une classe-bulle à Rouyn-Noranda

Une classe de l’école primaire de Cléricy du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda recevra l’enseignement à distance pendant quelques jours.

Les personnes qui ont été identifiées comme les contacts du cas confirmé ont reçu des consignes d’isolement et de dépistage , écrit le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue sur Facebook.

Dans la Vallée-de-l’Or, c’est la dernière journée d’école à la maison pour les élèves d’une classe fermée temporairement plus tôt ce mois-ci à l'école primaire Sainte-Marie en raison de la COVID-19. Une personne avait aussi fréquenté l'établissement scolaire pendant sa période de contagiosité.

La santé publique confirme qu'aucun autre cas n'a été détecté au sein de cette classe.

Un total de quatre cas sont actifs à Rouyn-Noranda et en Abitibi-Ouest.

Virus provenant d'une autre région

Depuis le début du mois de mai, la majorité des cas répertoriés en Abitibi-Témiscamingue étaient liés à une importation du virus en provenance d’une autre région.

À une semaine de la levée de l’interdiction de déplacements, la santé publique fait donc un appel à la prudence. Les déplacements non essentiels sont toujours déconseillés et même si la quarantaine ne sera plus obligatoire au retour d’une région rouge ou orange à partir du 28 mai, les autorités sanitaires conseillent tout de même de limiter les contacts sociaux.

À partir de la semaine prochaine, les déplacements entre les régions seront permis. Avec le long week-end à nos portes, ça pourrait être tentant de se déplacer, mais il faut résister à cette tentation. Attendons une semaine de plus pour recevoir la visite , a indiqué la Dre Lyse Landry, directrice régionale de la Santé publique.

Les critères pour passer en zone verte

Rappelons toutefois que les personnes en provenance des paliers d’alerte orange ou rouge doivent continuer de suivre les règles sanitaires propres à leur région de résidence. C’est donc dire qu’une personne provenant d’un palier rouge ne pourra pas fréquenter les salles à manger des restaurants ou faire des rassemblements intérieurs.

La santé publique attend d’ailleurs d’étudier l’impact de ces déplacements avant de recommander un passage au palier vert pour l’Abitibi-Témiscamingue.

Nous n'avons pas d'hospitalisation depuis le 21 avril, le nombre de cas est dans les normes pour le palier vert, mais étant donné que l e 28 mai, les déplacements entre régions seront permis, on doit avoir une période d’observation d’au moins 15 jours avant de changer de palier , a ajouté la Dre Landry.

Vaccination

Le Centre intégré de santé et de services sociaux indiquait jeudi qu’en Abitibi-Témiscamingue, 77 % des citoyens ont pris leur rendez-vous ou ont déjà obtenu le vaccin contre la COVID-19.

Dans la région, plus de 6000 personnes ont obtenu deux doses de vaccin contre le coronavirus.